Пенсионер дважды за 6 лет сорвал лотерейный джекпот: кому он отдаст свой выигрыш

Канадский пенсионер Пол В., который в 2020 году выиграл 1 миллион долларов в лотерею, спустя шесть лет снова сорвал крупный приз – на этот раз 100 тысяч долларов. Двукратный победитель заявил, что частью нового выигрыша планирует поделиться со своими внуками.

Об этом пишет DN National. По словам счастливчика, он даже не мог представить, что лотерейная удача во второй раз принесет ему столь крупный приз.

История невероятной удачи Пола началась шесть лет назад. В 2020 году мужчина купил лотерейный билет в магазине, а на следующее утро решил самостоятельно проверить результаты розыгрыша на компьютере. Просматривая выигрышные номера, канадец заметил, что все его числа совпали.

Билет принес ему главный приз в размере 1 миллиона долларов по результатам розыгрыша от 17 апреля 2020 года. Первой о неожиданном богатстве узнала жена победителя. Правда, её реакция оказалась совсем не такой эмоциональной, как можно было ожидать.

Часть денег мужчина планировал потратить на новый грузовик. В то же время он решил уделить значительное внимание будущему семьи и инвестировать средства в образование своих внуков. После миллионного выигрыша Пол продолжил играть в лотерею. Как выяснилось через шесть лет, его первая победа не стала последней.

В 2026 году пенсионер купил очередной лотерейный билет в местном магазине. После розыгрыша 5 июня Пол, как и шесть лет назад, сел за компьютер, чтобы проверить результаты. На этот раз мужчина выиграл второй приз – 100 тысяч долларов.

Для канадца ситуация стала настоящим дежавю. Он снова сидел перед экраном компьютера и осознавал, что обычный лотерейный билет принес ему огромную сумму. Спустя шесть лет после своего миллионного джекпота канадец во второй раз оказался в центре внимания как обладатель крупного выигрыша.

Сейчас мужчина уже на пенсии и, по его словам, доволен своей жизнью. Поэтому тратить все 100 тысяч долларов исключительно на себя он не планирует. Пол заявил, что хочет поделиться деньгами со своими внуками.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинец выиграл в лотерею 100 тыс. грн, но едва не потерял деньги, поскольку сначала не разглядел истинную сумму. Выигрышный билет он купил в свой день рождения — так ему подсказала интуиция.

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