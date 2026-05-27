Пенсионер не захотел стоять в очереди и выиграл $50 тысяч: необычная история удачи

В США пенсионер из штата Мэриленд случайно выиграл $50 тыс. в лотерею после того, как решил не ждать своей очереди к терминалу Racetrax (компьютерная анимационная лотерея с элементами виртуальных гонок). Мужчина регулярно играл в эту игру, однако в тот день искал магазин с короткой очередью, чтобы быстро сделать ставку.

В конце концов он заехал в магазин ABC Liquors в Калифорнии (штат Мэриленд), но и там пришлось ждать. Об этом пишет People.

Пока мужчина стоял в очереди, он решил изменить планы и купил четыре скретч-билета по $5 каждый. Один из билетов после сканирования показал сообщение "Take to Lottery".

Сначала пенсионер не понял, что это значит, поэтому обратился к работнику магазина. Именно тогда и выяснилось, что билет принес выигрыш в $50 тыс. Имя счастливчика не раскрывают.

Победитель заявил, что планирует использовать деньги для погашения остатка ипотеки. Несмотря на большой выигрыш, от лотереи он отказываться не собирается.

"В моем возрасте это едва ли не единственное развлечение. Может, в следующий раз, когда я захочу пропустить очередь, получу большую победу", – сказал мужчина представителям Maryland Lottery.

Магазин, который продал выигрышный билет, также получит бонус в $500 от лотерейного оператора.

Американские медиа регулярно публикуют истории о случайных крупных выигрышах, связанных с бытовыми решениями или изменением привычки в последний момент. В частности:

школьный водитель автобуса в США выиграл $5 млн после того, как обменял предыдущий выигрышный билет на новый;

житель Мэриленда получил $570 тыс. после того, как впервые за годы решил не сканировать билет автоматически, а проверить числа вручную ;

; еще один американец выиграл $50 тыс., сыграв числа, связанные с днем рождения.

Как писал OBOZ.UA, также житель штата Мичиган выиграл $1 млн в Powerball благодаря комбинации чисел, которую получил еще около 30 лет назад из легендарного автомата-предсказателя Zoltar в Лас-Вегасе. История сразу стала вирусной, потому что автоматы Zoltar стали культовыми в США после фильма Big с Томом Хэнксом.

