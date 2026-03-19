Пенсионер по дороге в спортзал стал миллионером: как случайная покупка принесла $2 миллиона

Пенсионер из Лос-Анджелеса Брайан Крендалл по дороге в спортзал зашел в магазин за водой, спонтанно купил лотерейный билет за $20 и выиграл главный приз в $2 миллиона. Полученные деньги он планирует потратить на переезд в Хьюстон и покупку дома, чтобы жить ближе к своим детям.

Об этом пишет People. По словам мужчины, в тот день он просто направлялся в спортзал. В кармане у него было несколько долларовых купюр, поэтому он зашел в магазин у дороги, чтобы приобрести воду.

После покупки за один доллар он заметил, что в кошельке осталась еще одна купюра – двадцать долларов. Именно тогда пенсионер решил спонтанно купить лотерейный билет, который стоит $20 и предлагает шанс выиграть главный приз в размере $2 млн.

Когда Крендалл начал стирать защитный слой на билете и открыл слова кроссворда, он понял, что выиграл, но сначала не осознал масштаб своего везения. Сначала мужчина подумал, что получил приз в $2 тысячи, потом предположил, что это $200 тысяч.

Только когда он подошел к кассиру, чтобы проверить билет, продавец сообщил ему настоящую сумму выигрыша. "Нет, это два миллиона долларов!" – сказал кассир, чем шокировал победителя. Для самого Крендалла эта новость стала полной неожиданностью, ведь он просто хотел купить воду перед тренировкой.

По данным лотереи Калифорнии, общие шансы выиграть любой приз в этой игре составляют примерно 1 к 3,10, тогда как вероятность выиграть главный приз – 1 к 1 233 167. Магазин где был приобретен выигрышный билет, также получит бонус – 0,5% от суммы приза.

После неожиданного выигрыша мужчина уже определился с планами на будущее. Он планирует использовать средства, чтобы переехать в Хьюстон и купить там дом, чтобы жить ближе к своим детям. По его словам, именно возможность быть рядом с семьей стала главной мотивацией для такого решения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, житель Дублина выиграл €30 тысяч в лотерее на скретч-билете за €3 и настолько обрадовался и испугался одновременно, что спрятал выигрышный билет в декоративной фигурке собаки дома. Полученные деньги он планирует потратить на покупку кемпера, чтобы путешествовать по Ирландии вместе с женой.

