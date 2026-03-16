Выиграл €30 тысяч в лотерее и спрятал билет в фигурке собаки: почему мужчина выбрал такой странный тайник

Житель Дублина выиграл €30 тысяч в лотерее на скретч-билете за €3 и настолько обрадовался и испугался одновременно, что спрятал выигрышный билет в декоративной фигурке собаки дома. Полученные деньги он планирует потратить на покупку кемпера, чтобы путешествовать по Ирландии вместе с женой.

Об этом пишет The Sun. История началась обычным вечером дома, мужчина вместе с женой смотрел телевизор, когда решил проверить свой новый скретч-билет, который купил в магазине.

Когда мужчина начал стирать защитный слой на карточке, он сначала не поверил своим глазам. Проверив комбинацию еще раз, он вернулся к жене и почти спокойно сказал, что кажется он выиграл 30 тысяч евро. Сначала женщина подумала, что это шутка, но, увидев выражение его лица, поняла, что ситуация абсолютно серьезная. "Она сразу поняла, что я не шучу, когда посмотрела на меня", – вспоминает победитель.

Эмоции были настолько сильными, что мужчина мгновенно подскочил со стула и побежал на кухню. "Я включил большой свет, чтобы внимательно проверить билет еще раз", – рассказал он. Только убедившись, что это настоящий выигрыш, он начал думать о следующем, как надежно спрятать счастливый билет.

Не долго думая, победитель решил использовать необычное место для хранения. Дома у супругов есть декоративная пушистая фигурка собаки, которая стоит в комнате как украшение. Именно туда мужчина и спрятал выигрышный билет.

"Я подумал, что это идеальное место, никто бы не догадался искать там", – объяснил он. После того как выигрыш был официально подтвержден в штаб-квартире Национальной лотереи Ирландии, мужчина начал планировать, на что потратит деньги.

Главная идея уже давно была в его голове. Он мечтает купить кемпер – небольшой дом на колесах, который позволит путешествовать по стране без спешки. "Наша самая большая мечта – приобрести кемпер. Мы уже говорили, что в этом году не будем лететь за границу, а хотим больше путешествовать по Ирландии. Теперь это может стать идеальным моментом", – рассказал победитель. Супруги планируют посетить разные уголки страны, увидеть побережье, небольшие города и живописные деревни, которые часто остаются без внимания туристов.

