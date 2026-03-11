Пенсионер проснулся мультимиллионером: как мужчина выиграл в лотерее роскошный дом за $13,9 млн

80-летний пенсионер из Сиднея выиграл в лотерее роскошный дом на побережье стоимостью 13,9 миллиона долларов вместе с золотом, дорогой мебелью и туристическим ваучером. Мужчина планирует продать элитное поместье и использовать деньги, чтобы помочь своей семье и друзьям.

Об этом пишет The Daily Telegraph. Бывший инженер по имени Кристиан выиграл главный приз лотереи Dream Home Art Union Prize Home Lottery. В выигрыш также входили 250 тысяч долларов в золоте, мебель почти на 400 тысяч долларов и туристический ваучер.

О своей победе Кристиан узнал после телефонного звонка от представителя организаторов лотереи. Сначала мужчина даже не поверил услышанному. "Я никогда в жизни ничего не выигрывал, даже мясного подноса", – признался он.

По его словам, всю жизнь ему приходилось упорно работать, чтобы достичь финансовой стабильности. Поэтому новость о выигрыше такого масштаба стала для него настоящим шоком. Главный приз – современный дом на побережье Австралии. Элитная недвижимость имеет четыре спальни и оборудована всем необходимым для комфортной жизни, в доме есть:

частная сауна и парная;

ледяная ванна;

собственный тренажерный зал;

бассейн и спа-зона;

просторная зона для отдыха;

климат-контроль в винном подвале.

Кроме этого, из дома открывается панорамный вид на океан, что делает его одним из самых престижных объектов недвижимости в этом регионе. Несмотря на роскошь выигранного дома, Кристиан признался, что не планирует там жить. Пенсионер уже решил продать имение, а полученные средства использовать на помощь близким.

По его словам, для него важно не столько богатство, сколько возможность поддержать людей вокруг. "Есть так много замечательных вещей, которые можно сделать с такой победой. Возможность помочь другим – это самое важное",– сказал он.

Мужчина планирует разделить часть денег между семьей и друзьями, которые поддерживали его на протяжении жизни. Мужчина признается, что иногда перед сном представлял, что бы сделал в случае выигрыша, но никогда не думал, что это действительно произойдет.

