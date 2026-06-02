Пенсионерка потеряла дом из-за "лотерейного джекпота": как это произошло

В США к 12 годам заключения приговорили гражданина Ямайки, который годами обманывал пенсионерку, убеждая ее, что она выиграла многомиллионный джекпот в лотерею. Жертвой схемы стала пожилая женщина из штата Массачусетс, которая в итоге потеряла свой дом.

Все началось, когда мошенник связался с пенсионеркой и сообщил, что она якобы выиграла $22 млн и новый автомобиль Mercedes-Benz. Для получения приза женщине предлагали оплатить ряд "обязательных сборов", "налогов" и "расходов на оформление документов", пишет Lottery Post.

Отдала более $600 тысяч и потеряла дом

По данным американских правоохранителей, в течение нескольких лет женщина переводила деньги мошенникам, надеясь получить обещанный приз. В общем она потеряла более $600 тыс. Чтобы продолжать платежи, пенсионерка была вынуждена продать собственный дом.

Следствие установило, что средства направлялись на счета участников международной мошеннической сети, которая действовала с Ямайки и была нацелена преимущественно на пожилых американцев. В ходе расследования правоохранители выяснили, что организаторы схемы систематически поддерживали контакт с жертвами по телефону, убеждая их в реальности выигрыша и придумывая новые причины для дополнительных платежей.

Во многих случаях мошенники представлялись сотрудниками лотерейных компаний, банков или государственных учреждений. Они уверяли людей, что после очередного перевода средств приз наконец будет выплачен.

Суд признал одного из участников схемы виновным в мошенничестве и отмывании денег. Кроме тюремного срока, он должен возместить нанесенный ущерб.

Как работает одна из самых распространенных лотерейных афер

Правоохранители отмечают, что так называемые "лотерейные мошенничества" остаются одними из самых распространенных схем обмана пожилых людей. Обычно потенциальной жертве сообщают о крупном выигрыше, хотя она даже не участвовала в розыгрыше. После этого требуют уплатить налог, страховой взнос, таможенный сбор или другие платежи для якобы получения приза.

Главный признак мошенничества – требование заплатить деньги наперед. Законные лотереи не требуют от победителей переводить средства для получения выигрыша.

Именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами таких схем из-за доверия к официально оформленным письмам, телефонным звонкам и документам, которые присылают мошенники. Схема распространена по всему миру, поэтому правоохранители разных стран советуют:

в случае, когда кто-то сообщает о выигрыше, не переводить деньги;

не предоставлять персональные и банковские данные;

сохранять всю переписку, номера телефонов и реквизиты;

сообщить о случае киберполицию или банк, если уже передали какие-то данные;

предупредить пожилых родственников об опасности.

