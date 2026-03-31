Пенсионерка сорвала джекпот $1 млн: ее планы на трату денег могут удивить

В штате Мичиган (США) 85-летняя женщина выиграла $1 млн в мгновенной лотерее. Среди ее планов на новоприобретенное богатство – покупка нового матраса.

Победительница из округа Антрим решила не раскрывать своего имени. Но она уже поделилась деталями выигрыша, пишет Pioneer.

По информации Michigan Lottery, женщина годами покупала скретч-билеты раз в неделю. На этот раз она приобрела билет игры Golden Key в обычном магазине в городе Ист-Джордан.

Главный приз она увидела сразу. "Это часть моей рутины – раз в неделю покупать билеты. $1 млн был первым, что я стерла. Я спокойный человек, поэтому отреагировала без эмоций", – рассказала победительница.

Женщина обратилась в офис лотереи и выбрала разовую выплату около $693 тыс. наличными. Альтернативой был аннуитет. Это формат, когда выигрыш выплачивают не сразу, а частями в течение многих лет (обычно 20-30). Общая сумма при этом больше, но выплаты растянуты во времени.

На что пойдут деньги

Планы победительницы ограничены базовыми потребностями:

купить новый матрас;

передать часть средств на благотворительность;

сохранить остальное.

"Я давно откладывала покупку матраса. После выигрыша подумала, что наконец-то это сделаю", – сказала она.

Игра Golden Key работает с сентября 2025 года. Билет стоит $10 и предусматривает мгновенное определение результата после стирания защитного слоя. По данным Michigan Lottery:

общие выплаты превысили $18 млн ;

; шансы выигрыша – 1 к 3,86 ;

; в продаже еще есть 2 главных приза по $1 млн, 16 призов по $10 тыс., 75 призов по $2 тыс.

