Платформу для ставок Polymarket взломали на миллионы долларов: подделали голосование про Украину

Крупнейшая криптовалютная платформа для ставок на реальные события Polymarket подверглась так называемой "атаке управления". Это позволило одному пользователю подделать результаты события, связанного с Украиной, на $7 млн.

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Как сообщает крипторасследовтель Коллин Ву, в период с 24 по 25 марта ставка на платформе Polymarket с пулом более $7 млн на вопрос о том, подпишут ли Украина и США сделку о полезных ископаемых до апреля, выросла с 9 до 100%. И несмотря на то что дата окончания спора назначена на 31 марта, а само событие фактически не наступило, на Polymarket спор закончился как "да".

Оказалось, что решение по этому спору было скоординированной манипуляцией с использованием стороннего протокола UMA. Это так называемый блокчейн-оракул – сервис, передающий информацию для определения "справедливости" того или иного события. В качестве такого оракула Polymarket использует UMA, использующий свой собственный токен UMA в качестве элемента голосования по спорным ситуациям.

Polymarket позволяет любому человеку разместить резолюцию для ставки, заплатив за это $750 в стейблкоине. После этого спор передается в UMA, где держатели токенов UMA участвуют в голосовании для определения окончательного результата.

Предполагаемый крупный держатель UMA воспользовался этой уловкой, проголосовав с трех разных аккаунтов, используя 5 млн токенов UMA ($7,1 млн). Это составляет 25% от общего числа голосов и позволяет сохранить искаженный рыночный результат.

Компенсировать убытки, которые понесли другие пользователи представители Polymarket отказались. Они утверждают, что спор завершился согласно установленным алгоритмам.

"Этот рынок решился вопреки ожиданиям наших пользователей и нашим разъяснениям. Мы стремимся построить будущее рынков предсказаний, что требует создания устойчивых систем, которым каждый может доверять", – согласно заявлению команды проекта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Polymarket признали достаточно точной в вопросе предсказаний событий, которые должны произойти. За четыре часа до закрытия рынка сбываются в среднем 94,1% предсказаний.

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