"ПлейСити" систематически "кенселит" блогеров: почему штрафов меньше, чем заблокированных аккаунтов

Популярную блогершу (Симбочку) в Украине оштрафовали на ₴4,8 млн за незаконную рекламу онлайн-казино, которая вводила подписчиков в заблуждение. "ПлейСити" штрафует много нарушителей, однако реальных штрафов на деле меньше, чем заблокированных аккаунтов, так как нужно установить юридическую принадлежность страницы конкретному лицу.

Видео дня

Об этом руководители ведомства сообщили в комментарии СМИ. Государственный регулятор азартных игр недавно оштрафовал на ₴4,8 млн одну из известных инфлюенсерок, которая рекламировала казино в соцсетях, демонстрируя процесс игры и призывая подписчиков регистрироваться на сайте.

Проверка показала, что реального аккаунта игрока у организатора не существовало, поэтому вся реклама была вымышленной. PlayCity выявляет нарушения как во время собственного мониторинга, так и благодаря жалобам пользователей. В то же время Meta заблокировала уже 25 аккаунтов блогеров, среди которых Симбочка, Коля Залипуха, Оля Филева и Rusalochka XL, однако штрафы наложили только на четырех человек. Всего санкции регулятора составили более 19 млн грн, но не все нарушители добровольно оплатили наложенные штрафы.

Популярные блогеры часто использовали манипулятивную рекламу: "легкие выигрыши", "польза для настроения" и "истории успеха". Такие публикации создавали у подписчиков ложное ощущение безрисковой игры и привлекали их к азартным играм. Например, блогер Rusalochka XL размещала видео, где утверждала о собственном выигрыше и добавляла ссылку на сайт казино, хотя сама не была зарегистрированным игроком.

Процедура блокировки страниц происходит через Meta. "ПлейСити" подтверждает факт нарушения, после чего компания социальной сети может заблокировать аккаунт. Однако наложение штрафа – более сложный процесс, поскольку нужно установить юридическую принадлежность аккаунта конкретному физическому или юридическому лицу. Это объясняет, почему оштрафованных блогеров меньше, чем заблокированных.

Несмотря на блокировку, некоторые блогеры могут иметь резервные аккаунты с похожими именами, где пока незаконная реклама не обнаружена. "ПлейСити" продолжает проверять такие страницы и предоставлять доказательства Meta для повторной блокировки в случае нарушений.

Украинское законодательство позволяет рекламу азартных игр только по строгим правилам, ведь рекламу можно показывать только на специализированных площадках для совершеннолетней аудитории, контент должен быть обозначен как 21+, запрещено показывать несовершеннолетних, военных или волонтеров, а также делать обещания легких выигрышей. Минимум 15% сообщения должно содержать предупреждение о рисках игровой зависимости.

Несмотря на это, значительная часть рынка остается в тени. Маркетинговые исследования оценивают нелегальный рынок онлайн-казино от 37 до 66 млрд грн, и большинство нелегальных операторов имеют российское происхождение. "ПлейСити" отмечает, что главной целью является соблюдение закона и минимизация трафика игроков на незаконные казино, а также защита аудитории от манипулятивной рекламы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "ПлейСити" подписало договор с ООО "Компьютерные информационные технологии", которое победило в открытом тендере на создание Государственной системы онлайн-мониторинга. Уже в декабре планируется запуск первой очереди системы, что обеспечит прозрачность рынка азартных игр и усилит защиту прав игроков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!