"ПлейСити" запустило систему онлайн-мониторинга азартных игр: подписан тендер

Государственное агентство "ПлейСіті" подписало договор с ООО "Компьютерные информационные технологии", которое победило в открытом тендере на создание Государственной системы онлайн-мониторинга. Уже в декабре планируется запуск первой очереди системы, что обеспечит прозрачность рынка азартных игр и усилит защиту прав игроков.

Об этом сообщает руководитель госагентства Геннадий Новиков. Участие в конкурсе приняли несколько компаний, однако лучшим предложением признано именно то, которое подало ООО "Компьютерные информационные технологии".

Общая стоимость контракта составила 25,9 млн грн. Стоит отметить, что другой участник – ООО "Кедртех" предоставил более низкое предложение (19,9 млн грн), однако его заявку отклонили из-за отсутствия обеспечения тендерного предложения. Таким образом, заказчик сделал выбор в пользу компании, которая продемонстрировала не только финансовую, но и организационную надежность. Разработка ДСОМ – это стратегический шаг для Украины, ведь:

обеспечит эффективный контроль за деятельностью операторов азартных игр;

поможет минимизировать теневой оборот средств;

будет гарантировать соблюдение прав игроков и повысит их безопасность.

Как подчеркнул Новиков, первый этап системы планируется запустить уже в декабре этого года. Отмечается, что это станет реальным шагом к созданию контролируемого и цивилизованного рынка игорной индустрии в Украине.

Новиков отмечает, что ООО "Компьютерные информационные технологии" имеет солидный бэкграунд в сфере цифровых государственных решений. Среди наиболее известных реализованных проектов:

"Киев Цифровой" – экосистема городских сервисов для жителей столицы;

"Е-Консул" – система для автоматизации работы украинских дипломатических учреждений;

Liquio – платформа для цифровых госуслуг в странах Европы и Африки;

антикоррупционные онлайн-сервисы в сферах дипломирования моряков, строительства и поддержки ветеранов.

Запуск первой очереди ДСОМ станет важным сигналом для рынка. Ожидается, что благодаря этой системе:

операторы азартных игр будут работать в правовом поле;

бюджет страны получит дополнительные поступления за счет уменьшения теневого сектора;

игроки будут иметь более защищенную среду для участия в азартных играх.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве разоблачили и ликвидировали сеть нелегальных игорных заведений – они работали в разных районах столицы без разрешительных документов. В результате организатору и ряду других фигурантов сообщили о подозрении.

