"ПлейСити" создает Антикоррупционную экспертную группу: определены кандидаты

Государственное агентство по вопросам регулирования азартных игр и лотерей ("ПлейСити", PlayCity) объявило списки кандидатов в новую Антикоррупционную экспертную группу. Этот независимый совещательный орган будет сформирован по результатам открытого рейтингового голосования, которое состоится 7 августа в приложении Дія.

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Антикоррупционная экспертная группа будет осуществлять общественный надзор за контролем игорного бизнеса государством. То есть будет происходить дополнительный контроль над регулятором.

"ПлейСити" сейчас создает Антикоррупционную экспертную группу, потому что понимает: один контролирующий орган непременно будет коррумпирован. И к нему надо привинчивать второй орган, который будет контролировать уже его", – отметил один из кандидатов, общественный деятель и военный Александр Нойнец.

Сейчас известно о том, что часть кандидатов планирует сформировать коалицию. В нее могут войти организации и эксперты, которые давно работают над прозрачностью и реформами госсектора:

D7 Foundation выступала за регулирование игорного бизнеса еще до его легализации.

выступала за регулирование игорного бизнеса еще до его легализации. BRDO – независимый аналитический центр, который помогает правительству реформировать экономику и улучшать бизнес-среду.

– независимый аналитический центр, который помогает правительству реформировать экономику и улучшать бизнес-среду. VoxUkraine – платформа, которая находится вне политического и олигархического влияния и фокусируется на реформах и государственном управлении.

Члены будущей коалиции заявляют, что объединение позволит им эффективнее внедрять антикоррупционные механизмы, а также поможет выявлять тех, кто будет работать в интересах "игорки". Цель коалиции – создать прозрачный механизм надзора, в котором члены будут отвечать не только перед государством, но и перед избирателями.

В целом, Антикоррупционная экспертная группа будет выполнять функции внешнего контроля. В частности:

мониторинг решений по конфликтам интересов;

подготовка выводов о прозрачности процессов;

участие в разработке рекомендаций по совершенствованию процедур надзора и противодействия непрозрачным практикам.

Формально группа будет иметь совещательный статус, однако ее позиции будут учитываться в рамках механизма взаимодействия с регулятором.

Требования к кандидатам и голосование

Голосование за кандидатов состоится в Дії 7 августа с 09:00 до 21:00. В состав группы могут войти представители общественных организаций, которые отвечают следующим требованиям:

Не менее двух лет опыта в антикоррупционной или правозащитной деятельности.

в антикоррупционной или правозащитной деятельности. Отсутствие каких-либо связей с игорной индустрией, "ПлейСити" или уже ликвидированной КРАИЛ.

Кандидаты не должны быть государственными служащими или лицами, связанными с лицензированными операторами азартных игр.

Идея создания Антикоррупционной группы соответствует общей государственной стратегии открытости и усиления общественного контроля в чувствительных секторах государственной политики. Если механизм покажет эффективность, он может стать прецедентом для других сфер государственного управления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине усилят меры противодействия нечестным ставкам на спортивные события. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между Министерством молодежи и спорта и государственным агентством "ПлейСити".

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