В Киеве ликвидировали сеть нелегальных казино "для своих": подробности

В Киеве разоблачили и ликвидировали сеть нелегальных игорных заведений – они работали в разных районах столицы без разрешительных документов. В результате организатору и ряду других фигурантов сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что работу сети подпольных игорных залов тщательно маскировали, допуская к игре только проверенных клиентов.

"Детективы провели более 20 одновременных обысков в помещениях, где работали игорные заведения, и по местам жительства фигурантов. В результате изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, наличные, полученные от игроков и т.д.", – отметили в БЭБ.

Сейчас организатору и его сообщникам сообщено о подозрении в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой лиц (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины). Сейчас продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины, назначены судебные экспертизы, проводятся допросы свидетелей, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

В Украине переписали правила для сферы азартных игр

В Украине впервые за последние полтора года запустили механизм выдачи лицензий, что позволит легальным организаторам азартных игр официально работать и наполнять бюджет.

Лицензии отныне будет выдавать государственное агентство "ПлейСити", а все поступления от платы за них и от налогов обещают направлять на усиление обороноспособности. С 2024 года выдача лицензий была полностью заблокирована, что фактически заморозило рынок.

Как ожидается, только в первые месяцы заявки на получение лицензий принесут около 50 миллионов гривен, и эта цифра будет расти. Новые правила предусматривают:

обязательную безупречную деловую репутацию для всех участников рынка;

для всех участников рынка; полное отсутствие связей с государством-агрессором ;

; механизмы ответственной игры – лимиты времени и расходов, инструменты самоограничения, запрет стимулов вроде бесплатного алкоголя или бонусов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине любой выигрыш в лотерею или азартную игру автоматически облагается налогами в размере 23% (18% НДФЛ + 5% военный сбор). Уплату осуществляет организатор при выдаче приза, а игрок получает только "чистую" сумму после отчислений.

