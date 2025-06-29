По миру охотятся на миллионеров из лотереи: где зафиксированы самые большие выигрыши

В США ищут счастливчика из Вирджинии, который выиграл $348 миллионов в Mega Millions, точно угадав все шесть чисел. Он до сих пор не появился, хотя у него есть всего 180 дней, чтобы забрать приз и сделать выбор между ежегодной выплатой или единовременной суммой в $155,5 млн.

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Об этом пишет The U.S. Sun. Настоящий фейерверк счастья накрыл мир азарта в этом июне. В США, Европе и даже Индии раздавались звонкие выигрыши, от которых перехватывает дыхание.

Лотереи, слоты, блэкджек – каждая из игр принесла миллионные джекпоты тем, кто верил в удачу. Самая громкая история – игрок из Вирджинии, который выиграл $348 миллионов в Mega Millions.

Все началось вечером пятницы, 27 июня. Розыгрыш Mega Millions выдал самый высокий приз сезона – $348 миллионов. Выигрышные числа: 18, 21, 29, 42, 50 и Megaball 2. Один счастливчик, предположительно из Вирджинии, точно угадал все – и стал мультимиллионером. Однако до сих пор никто не заявил о себе, и чиновники лотереи уже объявили масштабные поиски победителя. В США начата настоящая "охота на миллионера".

Это уже 11-й крупный джекпот в штате. Теперь, пока эксперты вычисляют налоги и выплаты, а журналисты караулят возле лотерейных офисов, игроков по всему миру призывают проверять билеты.

У победителя есть два варианта, в частности или ежегодная выплата полной суммы или единовременная денежная компенсация в $155,5 миллиона. После вычета налогов остается примерно $115,5 миллиона. Налоговая служба США автоматически забирает 24% с выигрышей свыше $5000. Пока в США ищут владельца золотого билета, волна счастья накрыла и другие страны:

€250 миллионов EuroMillions выиграно в Ирландии – рекорд страны;

в Великобритании игрок выиграл £11,5 млн, сделав ставку всего £1,50 в игре Mega Moolah;

в Индии гослотерея Karunya KR-712 принесла главный приз в ₹1 crore (~$120 тыс.).

в Venetian (Лас-Вегас) – $1,044,055 на Dragon Link.

в Palazzo – $1,1 млн буквально через несколько дней.

в Thunder Valley Casino (Калифорния) слот выдал $549,330.

в Gold Country Casino Resort – $1,3 млн на Dancing Drums.

в Hard Rock Bet (Нью-Джерси) – $61,482 с одного цента.

в Шотландии – £122,000 за бонусную ставку в £1 в блэкджек.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, спортсменам, поп-звездам и другим звездам Румынии запретили участвовать в рекламе азартных игр на телевидении, радио и в интернете. Ограничение вступит в силу через 90 дней.

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