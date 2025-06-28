Страна ЕС резко изменила правила рекламы азартных игр: что изменили

Спортсменам, поп-звездам и другим звездам Румынии запретили участвовать в рекламе азартных игр на телевидении, радио и в интернете. Ограничение вступит в силу через 90 дней.

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Как сообщает Bucuresti FM, соответствующее решение приняли на заседании Национального аудиовизуального совета Румынии (CNA) 26 июня. Новые правила прописаны в обновленном Кодексе регулирования аудиовизуальных медиа, которые запрещают рекламный контент с участием публичных, культурных, спортивных или научных деятелей, а также блогеров и инфлюенсеров, если их участие может побудить к азартным играм.

Некоторые азартные компании просили местные власти сделать исключения для кампаний в соцсетях, нацеленных на популяризацию "ответственной игры". Эту идею поддержали Румынская футбольная федерация, местная Ассоциация операторов азартных игр и медиа-аудиторы, однако позиция регулятора не изменилась.

Ранее в таких рекламных кампаниях участвовали известные румынские футболисты Адриан Муту, Дан Петреску и Илие Нэстасе, а также поп-звезды Антония и Алекс Веля. Запрет частично спровоцировала кампания "Без звезд" от организации Save the Children Romania.

Также новый кодекс обязывает онлайн-сервисы строго соблюдать правила защиты несовершеннолетних от контента об азартных играх. По этому поводу румынский регулятор обратился к Google и Meta с требованием активнее блокировать рекламу нелегальных казино. По его данным, даже операторы из "черного списка" до сих пор запускают через Facebook, Instagram, Messenger и поисковик Google рекламные кампании, таргетированные на румынских пользователей. За такие нарушения предусмотрены штрафы до 100 тысяч леев (около 20 тысяч евро).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с 1 июля в Нидерландах полностью запретят спортивное спонсорство со стороны гемблинговых компаний. После этой даты запрещается любое спонсорство со стороны игорных операторов – в частности это касается спортсменов, команд, клубов, турниров, спортивной формы и другой атрибутики.

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