Победа – и "Нью-Йорк" станут чемпионами: букмекеры дали прогноз на 5 матч финала НБА

В 5-м матче финальной серии НБА букмекеры считают фаворитом "Сан-Антонио Сперс". На их победу действует коэффициент 1.42, тогда как на соперников – "Нью-Йорк" – 2.55. Интриги матчу добавляет его значение: если победят "Сперс", счет в серии станет 3:2 в их пользу и на кураже "Сан-Антонио" может попытаться дожать соперников. Если же победит "Никс", то станут чемпионами.

Сама игра пройдет 14 июня на площадке "Сперс". Начало – 3:30 по Киеву.

В настоящее время команды провели уже 4 игры финальной серии. Общий счет – 3:1 в пользу "Никс":

первый матч "Нью-Йорк" выиграл со счетом 105:95;

второй – 105:104;

в третьем победу одержали "Сперс" – 115:111;

в четвертом сильнее оказались "Никс" – 107:106.

В целом же, букмекеры видят фаворитами серии "Нью-Йорк". Так, по данным vbet:

на их победу в чемпионате действует коэффициент 1.19;

для "Сан-Антонио" он составляет 4.15.

При этом самым вероятным общим счетом серии считается 4:2 – для него действует коэффициент 2.50. Кроме того:

для 4:1 – 2.70;

для 3:4 в пользу "Сперс" – 4.50.

для 4:3 в пользу "Никс" – 9.00.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, главным фаворитом на победу в Чемпионате мира 2026 года является сборная Испании. На ее победу действует самый низкий коэффициент из всех участников чемпионата.

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