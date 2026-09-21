Победитель лотереи добровольно отдал $20 тыс.: причина связана с его прошлым

Мужчина из Айдахо (США), выигравший в лотерею $200 тысяч, решил отдать $20 тысяч организации, где когда-то получил помощь. Он зависел от алкоголя и жил в приюте, а после участия в программе Project Recovery смог оставаться трезвым более двух лет и переехать в стабильное жилье. Победитель купил лотерейный билет всего за $1.

Почти сразу после победы он решил направить часть денег на поддержку приюта Interfaith Sanctuary. Об этом пишет GamblingNews.

"Я хочу отдать это вам, чтобы поблагодарить за то, что вы спасли мне жизнь", – сказал мужчина исполнительному директору приюта Джоди Петерсон.

По словам представителей организации, помощь для него была связана не только с временным местом для проживания. Благодаря Project Recovery мужчина смог преодолеть сложный период, оставаться трезвым и около года жить в стабильном жилье.

$20 тысяч, которые он пожертвовал, также будут использованы вполне конкретным образом. Ночлег для одного человека в Interfaith Sanctuary может стоить до $40. Соответственно, полученных от победителя средств хватит примерно на 500 ночей пребывания людей в приюте.

Сам мужчина признался, что ему было сложно сразу осознать размер своего выигрыша. В то же время он решил не откладывать пожертвование и определил для него десятую часть полученных денег.

В Interfaith Sanctuary не называют имя победителя. Организация объяснила, что это необходимо для защиты его частной жизни и безопасности, а также для поддержки его дальнейшего восстановления.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее супруги-лотерейные миллионеры вернулись в больницу, где работала жена. Они помогли сделать отделение для людей с деменцией более уютным.

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