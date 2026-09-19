Супруги-лотерейные миллионеры вернулись в больницу, где работала жена: что они сделали

Британцы Джон и Люси Воринги выиграли 3,9 млн фунтов стерлингов в Национальной лотерее, но решили тратить деньги не только на себя. Более чем через год после победы они вернулись в больницу в Девоне, где Люси 27 лет работала медсестрой. Супруги помогли сделать отделение для людей с деменцией уютнее – в частности, приняли участие в новом оформлении и подарили больнице пианино.

Воринги стали одними из восьми победителей лотереи с юго-запада Англии, которые приняли участие в волонтерском дне в больнице, пишет GamblingNews. Свой крупный выигрыш они получили в мае 2025 года.

Для 48-летней Люси возвращение в больницу имело особое значение. Последние годы своей 27-летней карьеры медсестры она работала в отделении для людей с деменцией.

"Отделение для людей с деменцией всегда будет занимать особое место в моем сердце. Эти пациенты и невероятные сотрудники, которые заботятся о них, заслуживают всего. Мы очень гордимся тем, что являемся частью этого", – сказала Люси.

"Надеемся, это подарит много улыбок"

58-летний Джон Воринг ранее работал оператором полицейской радиосвязи. Во время работы он также часто контактировал с людьми с деменцией в своем сообществе. По словам Джона, после выигрыша возвращение в больницу стало для супругов особенным событием.

"Люси отдала этой больнице и этим пациентам так много лет своей жизни. Возможность вернуться и оставить что-то постоянное – произведения искусства, которые принесут комфорт и ощущение знакомого людям, живущим с деменцией, – это просто замечательно. Мы надеемся, что это подарит много улыбок", – сказал Джон.

Новое оформление должно сделать отделение более комфортным для пациентов и персонала. Там можно будет есть, играть в игры и слушать музыку.

Что еще супруги сделали после выигрыша

Крупный выигрыш существенно изменил жизнь Ворингов. Джон узнал о победе 31 мая 2025 года, когда после пробуждения проверил телефон.

Воринги переехали из старого двухкомнатного бунгало в намного больший дом с семью спальнями и семью ванными комнатами. На территории есть бассейн, сауна, бар, теннисный корт и около 3,7 акра земли. Среди покупок пары – новый Audi Q7, трицикл Harley-Davidson и гидромассажная ванна.

Часть денег Воринги отдали близким. Супруги подарили друзьям и родственникам 430 тыс. фунтов. Еще примерно 1,5 млн они инвестировали, чтобы получать доход в будущем.

В больницу приехали и другие победители

Воринги были не единственными победителями лотереи, которые приняли участие в волонтерском дне. К ним присоединились еще семь победителей из разных районов юго-запада Англии.

Среди них – Тарин и Грант Хоукс из Корнуолла, выигравшие 1 млн, Рут и Питер Дойли из Уилтшира, а также Натали и Эндрю Саймсы из Южного Глостершира, которые тоже получили по 1 млн. К группе присоединилась и Дженн Берстон из Девона, выигравшая 3 млн.

Стивен Хит, директор группы по вопросам сестринского дела траста NHS Foundation Trust, заявил, что больница рада принять помощь победителей. По его словам, новое оформление сделает отделение более теплым и гостеприимным.

Как сообщал OBOZ.UA, англичанка Френсис Коннолли выиграла 115 млн фунтов в лотерее в 2019 году, но с тех пор вместе с мужем отдала на благотворительность уже около половины выигрыша. Часть денег они направили на помощь пожилым людям, борьбу с одиночеством, поддержку спортсменов и людей, оказавшихся в беде.

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