Пришлось делить джекпот с другими: супруги из Австралии выиграли более миллиона в лотерее

В Южной Австралии супруги выиграли более 1 миллиона австралийских долларов в X Lotto, разделив главный приз с пятью другими победителями по стране. Счастливица назвала этот момент "сюрреалистичным" и пока не планирует раскрывать свое имя.

Об этом пишет The Advertiser. Победительница, которая решила остаться анонимной, призналась журналистам, что сначала просто не поверила своим глазам.

"Это сюрреалистическое ощущение. Мы еще не до конца осознали, что произошло. Кажется, будто живем в чьем-то сне", – сказала она. Женщина рассказала, что не имеет конкретных планов на расходы денег, ведь шок от выигрыша настолько сильный, что нужно время, чтобы все обдумать. Она лишь отметила, что этот подарок судьбы дает семье "спокойствие за будущее".

В Австралии лотереи имеют давнюю традицию и являются одной из самых популярных форм азартных игр. Особой популярностью пользуется X Lotto, где каждую неделю тысячи австралийцев проверяют свою удачу.

Эксперты отмечают, что хотя шанс на миллионный выигрыш в лотерее крайне низок, подобные победы случаются регулярно и становятся настоящими сенсациями для небольших городов и общин.

Новость о выигрыше быстро разошлась в Норманвилле. Местные жители в соцсетях шутят, что теперь городок официально стал "столицей удачи". Для общины, где большинство людей работает в сфере туризма, рыболовства или мелкого бизнеса, это событие стало поводом для гордости и радости.

Владельцы магазина, где был приобретен счастливый билет, признались, что теперь к ним приходит еще больше клиентов, ведь место стало "счастливым". Финансовые консультанты советуют победителям лотерей не спешить тратить деньги, а сначала получить профессиональные советы.

Чаще всего австралийцы инвестируют выигранные средства в недвижимость, открывают собственный бизнес или обеспечивают стабильность для своих детей и внуков. В случае с супругами из Норманвилля, по словам победительницы, наибольшая ценность выигрыша заключается не только в деньгах, а в том, что теперь они смогут жить без финансовых страхов и планировать будущее с уверенностью.

