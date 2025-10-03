Почти 600 млн грн в бюджет и десятки наказанных блогеров: как в Украине борются за "белый" гемблинг

В июле-сентябре в Украине было заблокировано более 850 сайтов онлайн-казино, ограничены аккаунты в соцсетях десятков блогеров, а пятерым из них выписали штрафы на общую сумму в 24 млн грн. Всего за этот период в госбюджет поступило 592 млн грн лицензионных платежей от участников игорного рынка.

Видео дня

О таких результатах реформирования игорной индустрии за третий квартал сообщили в Министерстве цифровой трансформации. В целом отмечается, что игорная индустрия становится полноценным сектором экономики страны, работающим по четко определенным правилам.

Результаты регулирования гемблинговой индустрии

Заблокировано 865 сайтов онлайн-казино.

За незаконную рекламу азартных игр в Meta ограничили более 30 аккаунтов блогеров с аудиторией более 3 млн пользователей.

с аудиторией более 3 млн пользователей. Пяти нарушителям выписали штрафы на сумму 24 млн грн.

"Игорная индустрия перестает быть карманом для теневого бизнеса. Она становится полноценным сектором экономики. Мы хотим, чтобы каждая плата за лицензию на организацию азартных игр шла на оборону. Это и есть ответственная политика – превращать риски в возможности для страны. Для этого создаем четкие правила, по которым должны работать компании в сфере игорного бизнеса", – заявила заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам цифровой экономики Наталья Деникеева.

Изменения в сфере азартных игр за три месяца

Ужесточены требования к организаторам азартных игр.

Возобновлена выдача лицензий в сфере азартных игр по новым условиям.

Определен порядок ведения всех электронных реестров в сфере азартных игр.

Введена единая отчетность для организаторов азартных игр, которая подается в электронном виде.

Приняты Принципы ответственной игры.

Введен порядок возмещения средств для лиц, которым запрещено участвовать в азартных играх.

Установлена новая процедура выдачи разрешений на соответствие помещений для игорных заведений.

Начата разработка Государственной системы онлайн-мониторинга.

Запущена Система трекинга нелегальных веб-сайтов.

По итогам квартала в бюджет поступило более 592 млн грн лицензионных платежей от участников игорного рынка. Все эти средства направят на усиление обороноспособности страны.

Как уже сообщал OBOZ.UA, среди оштрафованных оказалась и популярный блогер Дариана Корецкая, за страницей женщины в Instagram следят 370 тыс. пользователей. Она должна заплатить 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!