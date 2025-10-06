Под прицелом актеры и спортсмены: в Индии началось масштабное расследование против звезд из-за игорной рекламы

В Индии началось масштабное расследование против знаменитостей, которые участвовали в рекламе платформы для ставок. В деле фигурируют сразу несколько известных актеров и спортсменов, которых вызвали на допрос в Управление по борьбе с отмыванием денег (Enforcement Directorate, ED).

Видео дня

По данным издания Economic Times, первая звезда, которую уже опросили следователи, – актриса Урваши Раутела. Она появилась в офисе ED в Мумбаи, где ее допрашивали по делу об отмывании денег, связанное с онлайн-платформой ставок 1xbet.

Кроме нее, на допрос вызвали актера Сону Суда и бывшего крикетиста Робин Утаппа. Отмечается, что Утаппа пробыл на допросе более 8 часов.

В целом, по данным СМИ, уже более 10 знаменитостей оказались под прицелом следствия. По информации New Indian Express, следователи готовятся заморозить активы некоторых фигурантов дела, если будет доказано, что они получали средства от компаний, аффилированных с игровой платформой.

Расследование ведется по закону PMLA (Prevention of Money Laundering Act), который предусматривает уголовную ответственность за участие в схемах с незаконными финансовыми потоками. В большинстве индийских штатов онлайн-гемблинг остается запрещенным, а реклама подобных сервисов может трактоваться как содействие отмыванию денег.

ED проверяет гонорары, которые выплачивались знаменитостям за рекламу онлайн-платформы, и были ли они использованы для покупки имущества или других активов. В частности, анализируются каналы выплат – передавались ли деньги через банковские переводы, наличные или другие "неформальные" схемы.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине только за три месяца заблокировали 865 сайтов онлайн-казино и наложили штрафы на 24 млн грн за их незаконную рекламу. Отмечается, что государственная система онлайн-мониторинга и обновленные лицензионные условия позволяют эффективнее контролировать рынок и защищать игроков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!