Под ударом СМИ и рекламные агентства: страна Европы усиливает борьбу с нелегальными казино

Нидерландский регулятор начал наводить порядок в СМИ и рекламной сфере. Отныне те, кто продвигает нелегальные казино, будут привлечены к ответственности. Любая реклама азартных игр без лицензии и вне реестра Cruks теперь считается нарушением закона и угрозой для уязвимых игроков.

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Об этом сообщает iGamingNews. Королевское управление по азартным играм (KSA) объявило, что сосредоточится на СМИ и рекламных агентствах, которые продвигают незаконные онлайн-казино.

Регулятор заявил, что количество жалоб растет, и главная проблема – это реклама казино, которые не подключены к государственному реестру самоисключения игроков Cruks. После введения в 2023 году запрета на нецелевую рекламу азартных онлайн-игр, KSA ожидало уменьшения присутствия нелегальных игорных услуг в медиапространстве.

Но ситуация оказалась иной, рекламные статьи, нативная реклама, баннеры в онлайн-СМИ и псевдоновости продолжают рекламировать казино, которые не имеют официальной лицензии в Нидерландах.

Это особенно опасно, когда такая реклама ориентирована на уязвимые группы населения, в частности подростков или людей с игровой зависимостью. В стране действует система Cruks, которая позволяет гражданам самостоятельно ограничить доступ к азартным играм, но нелегальные платформы этот реестр игнорируют.

Регулятор уже предупредил ряд СМИ о недопустимости такой рекламы и начал расследование в отношении рекламных агентств, которые предоставляют платный контент, продвигая запрещенные услуги. Информацию об этих компаниях KSA передаст в потребительские и рекламные органы, которые могут накладывать штрафы, ограничения или даже добиваться блокировки сайтов. В случае выявления нарушений компаниям грозят:

крупные штрафы;

прекращение деятельности на рынке;

на рынке; публичная дискредитация, что может повлиять на репутацию медиа и брендов.

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