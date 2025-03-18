Подал на Apple и Google в суд из-за проигрыша $1000 в онлайн-казино: к чему привел иск американца

Американец Джулиан Барго отозвал иск против технологических гигантов Apple и Google и онлайн-казино, в которых проиграл более 1000 долларов. Он обвинял гемблинговые платформы в том, что они выдают себя за легальные, хотя таковыми не являются на самом деле.

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Как сообщает Covers, свой иск он подал в ноябре. В нем он заявил, что у онлайн-казино не было лицензии, никак не регулируются, а выигрыши они выплачивают "только тогда и только если захотят это сделать".

Кроме онлайн-казино, Барго подал в суд на Apple и Google, а также их платежные платформы Apple Pay и Google Pay. Истец обвинил техногигантов в том, что из-за своего магазина приложений они "получают прибыль от незаконного межгосударственного азартного предприятий".

После почти пяти месяцев без прогресса Барго подал в суд Нью-Джерси запрос на отзыв иска без права на обжалование, что позволит ему повторно обратиться в суд в будущем. Причина такого решения осталась неясной.

Барго заявлял, что лишился более 1000 долларов на платформах High 5 Casino и WowVegas, которые, по его словам, работают как нелегальные казино под видом социальных игр. Иск также обвинял Apple и Google в нарушении Закона RICO, применяемого к субъектам, участвующим в мошеннических схемах.

В августе Американская ассоциация азартных игр (AGA) призвала к более строгому надзору за онлайн-казино, заявив, что "регулирующие органы по вопросам азартных игр и генеральные прокуроры штатов должны расследовать компании или платформы, предлагающие игры в казино или определенную форму спортивных ставок по модели тотализаторов, чтобы определить, соблюдают ли они соответствующие законы и правила, и принять соответствующие меры, если нет".

Несмотря на прекращение этого иска, тотализационные казино сталкиваются с усиленными проверками и потенциальными запретами в различных юрисдикциях. Законодатели штатов Нью-Джерси, Миссисипи и Мэриленд требуют более жестких правил или полного запрета онлайн-казино. Их беспокоят незаконные азартные игры, слабая защита клиентов и возможный вред игрокам группы риска, включая несовершеннолетних.

Также OBOZ.UA сообщал, что онлайн-казино и спонсор футбольного клуба "Эвертон" Stake.com прекратит свою деятельность в Великобритании после проверки методов ведения бизнеса. Среди причин расследования – рекламная кампания, в которой фигурировала актриса фильмов для взрослых.

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