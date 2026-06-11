Подпольные азартные игры "для своих": в Хмельницкой области разоблачили незаконных игорные сети

Украинские правоохранители разоблачили и прекратили деятельность подпольных азартных заведений в Хмельницкой области. Разоблачены отдельные сети закрытых игорных залов в областном центре, а также в Шепетовке и Славуте.

Об этом сообщили в региональном управлении Национальной полиции. Отмечается, что сейчас продолжаются следственные действия для установления точного количества организаторов и причастных лиц, чтобы официально объявить им о подозрении.

Ликвидация подпольных залов в Шепетовке и Славуте

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины, следователи и оперативники закрыли два игорных заведения. Доступ к ним имели исключительно проверенные клиенты, а периметр и входы контролировались системами видеонаблюдения. Во время санкционированных обысков у правонарушителей изъяли:

мониторы и системные блоки;

специальное программное обеспечение для организации азартных игр;

флеш-накопители и системы видеонаблюдения.

Обыски и "черная бухгалтерия" в Хмельницком

До того стало известно, что в областном центре полицейские разоблачили еще два подпольных игорных заведения, которые предоставляли доступ к азартным играм через интернет. Они пополнили список ранее ликвидированных точек на улице Заречанской, а также на улицах Институтской и Шевченко.

Эти заведения ориентировались только на постоянных клиентов и тщательно маскировали свою деятельность. Во время обысков правоохранители изъяли:

системные блоки, мониторы и клавиатуры;

серверы видеонаблюдения;

принтеры для печати чеков и мобильные телефоны;

черновые записи ("черную бухгалтерию").

По обоим новым фактам в Хмельницком следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2026 году государственное агентство "ПлейСити" совместно с Министерством цифровой трансформации продолжило усиливать регулирование рынка азартных игр и лотерей в Украине. За счет выдачи 7 новых лицензий в государственный бюджет поступило более 35 млн грн лицензионных платежей. Также был завершен конкурс по отбору операторов государственных лотерей – и определили три компании, которые ежегодно будут платить за лицензии более 72 млн грн.

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