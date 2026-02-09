Реклама, штрафы и 35 млн для бюджета: как в Украине усилили контроль над игорным рынком

В 2026 году государственное агентство "ПлейСити" совместно с Министерством цифровой трансформации продолжило ужесточать регулирование рынка азартных игр и лотерей в Украине. Основными направлениями стали противодействие незаконной рекламе, блокировка нелегальных онлайн-ресурсов, выдача новых лицензий организаторам и подготовка к запуску Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ).

Об этом говорится в отчете "ПлейСити" о деятельности в январе-2026. Отмечается, что регулирование рынка азартных игр и лотерей ведется в комплексном формате.

Лицензии и бюджетные поступления

В январе "ПлейСити" выдало 7 новых лицензий:

1 – на организацию азартных игр в интернете;

3 B2B-лицензии на разработку игорного программного обеспечения;

3 – на игорное оборудование.

За счет этого в государственный бюджет поступило более 35 млн грн лицензионных платежей. Также завершили конкурс по отбору операторов государственных лотерей – определили три компании, которые ежегодно будут платить за лицензии более 72 млн грн.

Незаконная реклама азартных игр

В течение месяца "ПлейСити" зафиксировало нарушения правил рекламы азартных игр в социальных сетях. Больше всего таких случаев обнаружили в TikTok – 80 аккаунтов с незаконной рекламой передали платформе для блокировки. Были нарушения и на других платформах:

в Instagram удалено 2 профиля;

удалено 2 профиля; по еще 2 случаям на YouTube продолжается процедура ограничения доступа к контенту на территории Украины.

Блокировка нелегальных игорных платформ

В январе с помощью Системы трекинга заблокировано 175 нелегальных игорных веб-сайтов. Всего с момента запуска этого инструмента из онлайн-пространства удалили более 3 тысяч сайтов, которые работали без лицензий.

Подготовка к запуску ГСОМ

В январе правительство приняло ряд решений, необходимых для запуска Государственной системы онлайн-мониторинга. В частности, Дію определили техническим администратором ГСОМ и утвердили порядок проведения контролируемой игры. Также началось общественное обсуждение:

создание реестра операторов государственных лотерей;

нормативных актов по подключению игорного оборудования к ГСОМ;

алгоритма формирования идентификатора игрока.

Систему внедряют поэтапно. На первом этапе она будет охватывать финансовые операции – ставки, выплаты и доходы организаторов азартных игр.

Контроль за лицензиатами

"ПлейСити" также проверло проверки соблюдения лицензионных требований. По результатам контроля:

6 компаний оштрафовали на общую сумму более 12,5 млн грн;

5 лицензий прекратили действие из-за нарушения законодательства.

Санкции применяли, в частности, за несвоевременную подачу обязательной отчетности, использование нелицензированного программного обеспечения и эксплуатацию игорного оборудования без надлежащего инспектирования.

