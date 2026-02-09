Реклама, штрафы и 35 млн для бюджета: как в Украине усилили контроль над игорным рынком
В 2026 году государственное агентство "ПлейСити" совместно с Министерством цифровой трансформации продолжило ужесточать регулирование рынка азартных игр и лотерей в Украине. Основными направлениями стали противодействие незаконной рекламе, блокировка нелегальных онлайн-ресурсов, выдача новых лицензий организаторам и подготовка к запуску Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ).
Об этом говорится в отчете "ПлейСити" о деятельности в январе-2026. Отмечается, что регулирование рынка азартных игр и лотерей ведется в комплексном формате.
Лицензии и бюджетные поступления
В январе "ПлейСити" выдало 7 новых лицензий:
- 1 – на организацию азартных игр в интернете;
- 3 B2B-лицензии на разработку игорного программного обеспечения;
- 3 – на игорное оборудование.
За счет этого в государственный бюджет поступило более 35 млн грн лицензионных платежей. Также завершили конкурс по отбору операторов государственных лотерей – определили три компании, которые ежегодно будут платить за лицензии более 72 млн грн.
Незаконная реклама азартных игр
В течение месяца "ПлейСити" зафиксировало нарушения правил рекламы азартных игр в социальных сетях. Больше всего таких случаев обнаружили в TikTok – 80 аккаунтов с незаконной рекламой передали платформе для блокировки. Были нарушения и на других платформах:
- в Instagram удалено 2 профиля;
- по еще 2 случаям на YouTube продолжается процедура ограничения доступа к контенту на территории Украины.
Блокировка нелегальных игорных платформ
В январе с помощью Системы трекинга заблокировано 175 нелегальных игорных веб-сайтов. Всего с момента запуска этого инструмента из онлайн-пространства удалили более 3 тысяч сайтов, которые работали без лицензий.
Подготовка к запуску ГСОМ
В январе правительство приняло ряд решений, необходимых для запуска Государственной системы онлайн-мониторинга. В частности, Дію определили техническим администратором ГСОМ и утвердили порядок проведения контролируемой игры. Также началось общественное обсуждение:
- создание реестра операторов государственных лотерей;
- нормативных актов по подключению игорного оборудования к ГСОМ;
- алгоритма формирования идентификатора игрока.
Систему внедряют поэтапно. На первом этапе она будет охватывать финансовые операции – ставки, выплаты и доходы организаторов азартных игр.
Контроль за лицензиатами
"ПлейСити" также проверло проверки соблюдения лицензионных требований. По результатам контроля:
- 6 компаний оштрафовали на общую сумму более 12,5 млн грн;
- 5 лицензий прекратили действие из-за нарушения законодательства.
Санкции применяли, в частности, за несвоевременную подачу обязательной отчетности, использование нелицензированного программного обеспечения и эксплуатацию игорного оборудования без надлежащего инспектирования.
Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на середину января ни один из 13 блогеров и медиа, оштрафованных "ПлейСити" за рекламу онлайн-казино, не заплатили штрафы добровольно, а первые долги только начали появляться в Едином реестре должников. Часть решений уже передана на принудительное исполнение.
