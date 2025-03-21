"Подумал, что это 25 тысяч": 81-летний пенсионер из Канады сорвал джекпот на 25 млн и не поверил своим глазам

Житель Торонто, бывший управляющий Королевского банка Канады Чарльз Коффи в возрасте 81 года выиграл в лотерею 25 млн канадских долларов (около $17,4 млн), но не понял этого, так как был без очков и подумал, что его выигрыш составляет 25 тыс. Победитель, к слову, также является обладателем высшей гражданской награды Канады – "Ордена Канады".

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Об этом сообщили в Корпорациb лотерей и азартных игр Онтарио (OLG), пишет CTVNews. Как отмечают организаторы лотереи, Коффи признался, что чувствует себя "ошеломленным, польщенным и исполненным благодарности" за эту удачу.

Коффи купил счастливый билет из розыгрыша от 31 января 2025 года на автозаправке в Северном Йорке вместе с шоколадным батончиком. "Когда я проверил свои билеты на сканере, один из них был не выигрышным, а другой – выигрышным. Я подумал, что увидел 25 тыс., и сказал себе: "Это интересно!", – но я был без очков, поэтому сходил за ними и вернулся, чтобы удостовериться в том, что, как я думал, это билет на 25 тыс., и увидел там 25 млн!", – рассказал сам победитель лотереи.

После этого Коффи, по его словам, помчался домой, чтобы вместе с семьей подтвердить сумму непредвиденного дохода. Он настолько не верил в свою удачу, что и попросил одного из родственников зачитать цифры вслух для проверки. "Когда мы наконец приняли факт, что это был билет на 25 млн, кто-то предложил измерить мой пульс, чтобы убедиться, что я еще жив и вижу сумму выигрыша", – поделился Коффи.

81-летний мужчина, родом из маленького городка в Нью-Брансуике, провел свою карьеру в банковской сфере. Он проработал в Королевском банке Канады более 44 лет и вышел на пенсию в 2006 году в статусе исполнительного вице-президента по работе с правительством и развитию бизнеса.

Но также он боролся за права коренных народов Канады и расширение прав и возможностей женщин в бизнесе и политике. За это Коффи в 2003 году и получил высшую гражданскую награду Канады. Однако, кроме "Ордена Канады" еще в 1997 году Ассамблея вождей Манитобы удостоила Коффи званием почетного вождя. Это стало благодарностью за его борьбу за права коренных народов.

Коффи рассказал, что планирует направить выигрыш на поддержку организаций, "которые желают лучшего для свой страны", а также для ее коренных народов. А для себя и своей семьи запланировал отпуск, чтобы отпраздновать победу.

Как рассказывал OBOZ.UA, ранее житель Гонконга оказался в шаге от того, чтобы выиграть в лотерею 72 млн гонконгских долларов – это около $9,2 млн, или более 384 млн грн. Игрок правильно выбрал все выигрышные номера для джекпота, но не успел подать заявку до дедлайна – не хватило всего минуты.

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