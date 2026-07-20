Украинец выиграл более 71 тыс. грн в лотерею благодаря одному билету: что известно о его стратегии

Украинец выиграл 71 540 грн в лотерее благодаря многотиражному билету, который автоматически участвовал в шести последовательных розыгрышах; за пять угаданных номеров он получил 71 393 грн, а ещё 147 грн принёс следующий тираж. Победитель рассказал, что выбирает числа, просматривая статистику предыдущих розыгрышей, а выигранные средства планирует потратить на собственные нужды, хотя конкретного назначения для них пока не определил.

Об этом сообщает Украинская национальная лотерея (УНЛ). Победитель уже получил свой приз и рассказал, что не имеет специальной системы игры, а номера выбирает, ориентируясь только на статистику предыдущих тиражей и собственную интуицию.

По данным оператора лотереи, выигрышный билет был приобретен онлайн 18 июня, а участие он принимал сразу в шести последовательных розыгрышах. За оформление многотиражного билета игрок заплатил 480 гривен и выбрал две комбинации чисел:

02, 25, 29, 39, 49, 52;

03, 16, 33, 35, 47, 49.

Во время розыгрыша, состоявшегося 20 июня, выигрышной стала комбинация 02, 25, 29, 30, 39 и 49. Таким образом, одна из двух выбранных комбинаций совпала сразу по пяти номерам из шести, что принесло игроку 71 393 гривны.

Мужчина рассказал, что не является постоянным игроком и покупает билеты лишь время от времени. По его словам, решение приобрести очередной билет не было спонтанным — он просто периодически вспоминает о лотерее и решает испытать удачу. В то же время главной мотивацией он называет не столько возможность получить крупный выигрыш, сколько интерес к самому процессу.

"Хочется выиграть джекпот, но больше меня интересует сам процесс: что выпадет на этот раз, какие номера удастся угадать. Выигрыши для меня не главная цель", – рассказал победитель. Он также отметил, что раньше уже имел небольшие успехи, когда удавалось угадать четыре номера в разных тиражах, однако такого крупного выигрыша до этого не было.

По словам мужчины, чаще всего он пользуется именно многотиражными билетами. Такой формат предполагает автоматическое участие сразу в нескольких последовательных розыгрышах после одной покупки. Победитель признается, что не использует сложных математических схем или специальных стратегий.

Перед покупкой он просматривает результаты розыгрышей примерно за последние три месяца, обращает внимание на числа, которые выпадают чаще или, наоборот, реже, после чего формирует собственную комбинацию. При этом мужчина подчеркивает, что никаких серьезных расчетов не проводит.

"Я просто быстро просматриваю статистику, смотрю, что запомнилось или бросилось в глаза, и уже на основе этого составляю комбинацию", – пояснил он. Проверять результаты розыгрышей победитель также привык делать онлайн. По его словам, он заходит в приложение, когда у него появляется свободное время или когда он покупает новый билет.

На что именно потратит полученные средства, он пока окончательно не определился, однако отметил, что обязательно найдет для них полезное применение. В то же время он планирует и в дальнейшем время от времени участвовать в розыгрышах, отметив, что не отказывается от мечты когда-нибудь выиграть главный приз.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 64-летний киевлянин Игорь Медведев выиграл 100 тыс. грн в государственной лотерее после того, как обратил внимание на гороскоп в TikTok. По словам мужчины, в видео людям, рожденным под знаком Близнецов, советовали в ближайшее время приобрести лотерейный билет.

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