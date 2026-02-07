Поездка к врачу принесла друзьям $350 тысяч: они поверили не сразу

Обычный день превратился в судьбоносный для двух друзей из штата Иллинойс (США). По дороге на прием к врачу они купили лотерейный билет и неожиданно выиграли $350 тыс.

По данным Illinois Lottery, жители городка Эштон – давние друзья и коллеги Эйприл и Рэнди – остановились в супермаркетеJewel-Osco на East Roosevelt Road в городе Вест-Чикаго. Именно там они приобрели билетQuick Pick для вечернего розыгрыша Lucky Day Lotto от 7 января, пишет UPI.

Рэнди рассказал, что в тот день вез жену к врачу, а покупка билета была абсолютно спонтанной. "Мы просто оказались в нужном месте и в нужное время", – сказал он.

Между друзьями уже много лет действовала договоренность: любой лотерейный выигрыш они делят поровну. На этот раз сделка оказалась более чем удачной – билет принес главный приз розыгрыша в $350 тыс.

"Сначала подумали, что это $350"

Момент осознания выигрыша наступил не сразу. По словам Эйприл, первая реакция была скорее шутливой, чем серьезной.

"Мы были в полном шоке. Сначала Рэнди подумал, что мы выиграли всего $350 и даже пошутил, что стоит купить еще несколько билетов. Но когда я проверила результаты в приложении и увидела $350 тыс., все резко изменилось", — рассказала она.

Рэнди также признался, что раньше они не раз слышали скепсис от окружающих. "Люди всегда говорили нам: "Вы никогда не выиграете". А мы только смеялись и отвечали: "Когда-то нам повезет", – вспомнил он.

На что потратят выигрыш

Новость о джекпоте быстро разлетелась среди коллег парочки друзей. Как рассказала Эйприл, на работе "все начали поздравлять , пожимать руки и давать "пять"

Планы на выигранные деньги друзья уже очертили. Среди приоритетов:

инвестиции в недвижимость;

сбережения на пенсию;

путешествие.

Впрочем, и здесь не обошлось без юмора. "Моя жена хочет поехать в Ирландию. Но поскольку я не летаю, то, похоже, мне придется сделать татуировку", – пошутил Рэнди.

