Покупка Red Bull обернулась лотерейным джекпотом: как мужчине удалось сорвать куш в $551 тыс.

Мужчина из Кентукки (штат США) выиграл более 551 тысячи долларов в лотерее после того, как зашел в магазин за энергетиком Red Bull и потратил остальные деньги на билет. Однако, после налогов он получит около 400 тысяч долларов и планирует инвестировать деньги, закрыть долги и обеспечить семью.

Об этом пишет New York Post. Джеймс Милби из города Глазго (Кентукки) вместе с женой работал во дворе, когда решил подзарядиться энергией и заехал в местный магазин за напитком.

Именно там он сделал еще один, на первый взгляд, незначительный шаг – решил потратить оставшиеся деньги на лотерейный билет. Сначала мужчина даже не понял, что именно произошло. Когда он проверил билет, то был убежден, что произошла ошибка.

"Я подумал, что-то не так, позвал друга из магазина, и он сказал, что знал, что мое время наступит", – вспоминает победитель. Однако, настоящий шок ждал впереди. Когда жена увидела его состояние, она сразу заподозрила, что что-то не так – мужчина буквально дрожал от эмоций и не мог поверить в увиденное.

Чтобы убедиться, супруги даже вернулись в магазин, где они сделали фото выигрышного билета и именно оно подтвердило невероятное, что выигрыш составил 551 151 доллар США, включая бонус в 250 000 долларов.

Мужчина сначала выиграл базовый джекпот в игре, а затем активировалась бонусная функция, которая значительно увеличила сумму. По словам представителей лотереи, шанс на подобный результат составляет примерно 1 к 240 000, то есть это редкий, но реальный случай большого везения.

После вычета налогов сумма составит чуть менее 400 000 долларов, однако даже эта цифра является для семьи кардинальным изменением финансовой ситуации. Жена сначала не поверила мужу, а дети вообще не знали правды, пока родители не убедились, что выигрыш настоящий.

"Он просто дрожал", – вспоминает жена. Даже после подтверждения семья еще некоторое время держала новость в секрете, чтобы убедиться, что процесс оформления выигрыша пройдет без проблем. Несмотря на огромный выигрыш, семья не планирует резких изменений образа жизни.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, лотерейный клуб из трех человек в штате Мичиган (США) выиграл 1 млн долларов в лотерее, угадав пять чисел в розыгрыше, а билет был приобретен днем ранее на заправке. Победители узнали о выигрыше после проверки билета в приложении и планируют направить деньги на путешествия и инвестиции.

