Покупка в продуктовом изменила жизнь: в США выиграли в лотерею $231 млн в США

Неизвестный счастливчик выиграл в США гигантский джекпот в лотерею Powerball – $231 миллион. Победителем стал игрок из штата Делавэр.

Об этом сообщили в Delawer Lottery. Отмечается, что везунчик приобрел билет в продуктовом магазине Acme в городе Миддлтаун.

Он (или она) угадал все шесть выигрышных чисел в тираже от 6 апреля (7, 24, 37, 42, 57), а также Powerball – 5. Теперь он может выбрать один из двух вариантов выплаты:

– выплаты частями (аннуитет); $104,3 млн – единовременную выплату наличными.

"Это один из крупнейших выигрышей джекпота Powerball за последние годы и является важным событием как для лотереи Делавэр, так и для игроков по всему штату", – говорится в заявлении организаторов лотереи.

И хотя обычно победители выбирают именно второй вариант, пока решение игрока остается неизвестным. Интересно, что, в отличие от многих других, где победитель в лотерею может сохранять анонимность, если его выигрыш достигает определенной суммы, в этом штате никто из победителей не обязан раскрывать свою личность.

Но не только главный приз сделал этот тираж особенным. Игрок из Техаса выиграл $2 миллиона, угадав все числа, кроме Powerball, а благодаря опции Power Play его выигрыш удвоился – стандартная сумма составила бы $1 млн. Кроме того, 13 игроков угадали 4 числа и Powerball, из них:

8 получат по $50 тыс;

еще 5 – по $100 тыс. (благодаря Power Play)

После выигрыша джекпот был сброшен до $20 млн (или $9,1 млн наличными). Следующий розыгрыш состоится уже в ближайшее время.

Это стало уже не первым крупным выигрышем в 2026 году. В марте игрок из Арканзаса выиграл $251 млн, а на Рождество еще один житель этого же штата сорвал невероятный джекпот в $1,8 млрд.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в штате Массачусетс существует "счастливая" закусочная Old South Diner, где за два года продали уже пять выигрышных лотерейных билетов на суммы более 1 млн долларов. Именно там местные и посетители регулярно выигрывают, включая последний выигрыш в 2 млн долларов, что закрепило за заведением репутацию "точки удачи".

