"Полесье" сразится с "Фиорентиной": назван фаворит на победу в матче квалификации Лиги конференций

В раунде плей-офф квалификации Лиги конференций украинское "Полесье" сыграет с итальянской "Фиорентиной". Букмекеры видят фаворитом пары итальянскую команду – на ее проход в основной этап соревнований действует коэффициент 1.08, тогда как для "Полесья" – 6.70.

Больше верят в итальянцев и в первой игре. Как рассказали в Favbet:

На победу "Фиорентины" действует коэффициент 1.42.

На победу "Полесья" – 7.60.

На ничью – 4.60.

В то же время самым вероятным счетом первого матча букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 6.80. А кроме того:

0:2 (победа "Фиорентины) – 6.90;

0:1 (победа "Фиорентины") – 7.50;

1:2 (победа "Фиорентины") – 9.30;

0:3 (победа "Фиорентины") – 9.30;

0:0 – 9.40.

Меньше всего верят в победу "Полесья" со счетом 3:0 – для него действует коэффициент 50.00. А кроме того:

3:1 (победа "Полесья") – 42.00;

3:2 (победа "Полесья") – 41.00.

Игра состоится 21 августа. Начало – 21:00. Ответный матч запланирован на 28 августа.

