УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Полесье" сразится с "Фиорентиной": назван фаворит на победу в матче квалификации Лиги конференций

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
2 минуты
465
Игроки ФК Полесье. Иллюстрация

В раунде плей-офф квалификации Лиги конференций украинское "Полесье" сыграет с итальянской "Фиорентиной". Букмекеры видят фаворитом пары итальянскую команду – на ее проход в основной этап соревнований действует коэффициент 1.08, тогда как для "Полесья" – 6.70.

Видео дня

Больше верят в итальянцев и в первой игре. Как рассказали в Favbet:

  • На победу "Фиорентины" действует коэффициент 1.42.
В раунде плей-офф квалификации Лиги конференций украинское "Полесье" сыграет с итальянской "Фиорентиной"
  • На победу "Полесья" – 7.60.
  • На ничью – 4.60.
Букмекеры видят фаворитом пары итальянскую команду

В то же время самым вероятным счетом первого матча букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 6.80. А кроме того:

  • 0:2 (победа "Фиорентины) – 6.90;
  • 0:1 (победа "Фиорентины") – 7.50;
  • 1:2 (победа "Фиорентины") – 9.30;
  • 0:3 (победа "Фиорентины") – 9.30;
  • 0:0 – 9.40.
Самым вероятным счетом первого матча букмекеры видят 1:1

Меньше всего верят в победу "Полесья" со счетом 3:0 – для него действует коэффициент 50.00. А кроме того:

  • 3:1 (победа "Полесья") – 42.00;
  • 3:2 (победа "Полесья") – 41.00.

Игра состоится 21 августа. Начало – 21:00. Ответный матч запланирован на 28 августа.

Игра состоится 21 августа

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры считают французский ПСЖ главным претендентом на победу в Лиге чемпионов 2025/26. Для него действует коэффициент 6.00 – самый низкий среди всех известных на данный момент, а также потенциальных участников основного этапа турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!