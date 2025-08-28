"Полесье" сразится с "Фиорентиной": назван фаворит на победу в ответном матче квалификации Лиги конференций

В ответном матче раунде плей-офф квалификации Лиги конференций между украинским "Полесьем" и итальянской "Фиорентиной" букмекеры видят фаворитом пары итальянскую команду. На ее победу действует коэффициент 1.28, тогда как на украинцев – 11.50.

На ничью, рассказали в Favbet, действует коэффициент 5.90. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Полесья".

В то же время самым вероятным счетом первого матча букмекеры видят 2:0 в пользу "Фиорентины" – для него действует коэффициент 7.10. А кроме того:

1:1 – 8.00;

3:0 (победа "Фиорентины") – 8.10;

1:0 (победа "Фиорентины") – 9.30;

2:1 (победа "Фиорентины") – 10.00.

Меньше всего верят в победу "Полесья" со счетом 3:0 – для него действует коэффициент 55.00. А кроме того:

1:3 (победа "Полесья") – 47.00;

2:3 (победа "Полесья") – 44.00;

0:2 (победа "Полесья") – 40.00.

В первом матче победу одержала "Фиорентина" со счетом 3:0.

Игра состоится 28 августа. Начало – 21:00.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают украинское "Динамо" фаворитом в паре с изралильским "Маккаби" на проход в основной раунд Лиги Европы. Для израильтян, победивших в первой игре со счетом 3:1, действует коэффициент 1.12, тогда как для украинцев – 5.60.

