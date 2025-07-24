"Полесье" сразится с "Санта-Коломой": назван фаворит на победу в матче квалификации Лиги Конференций

В первом матче 2 квалификационного раунда Лиги Конференций украинское "Полесье" сыграет с андоррской "Санта-Коломой". Букмекеры видят безусловным фаворитом пары украинскую команду – на ее проход в следующий раунд действует коэффициент 1.10, тогда как для "Санта-Коломы" – 6.40.

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Больше шансов дают "Полесью" и в первом матче. Как рассказали в Favbet:

На их победу действует коэффициент 1.24.

На победу "Санта-Коломы" – 12.50.

На ничью – 5.90.

В то же время, самым вероятным счетом первого матча букмекеры видят 2:0 в пользу "Полесья" – для него действует коэффициент 5.70. А кроме того:

1:0 (победа "Полесья") – 6.80;

3:0 (победа "Полесья") – 7.10;

1:1 – 8.30.

Меньше всего верят в победу "Санта-Коломы" со счетом 3:0 – для него действует коэффициент 55.00. А также в счета:

1:3 (победа "Санта-Коломы") – 50.00;

2:3 (победа "Санта-Коломы") – 50.00;

0:2 (победа "Санта-Коломы") – 43.00.

Игра состоится 24 июля – начало в 20:00. Ответный матч запланирован на 31 июля.

В следующем раунде победитель сыграет с победителем пары "Пакш" (Венгрия) – "Марибор" (Словения).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге сезона 2025/26. На его победу действует коэффициент 1.75 – самый низкий из всех участников турнира.

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