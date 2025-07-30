"Полесье" сразится с "Санта-Коломой": назван фаворит на победу в матче квалификации Лиги Конференций

Во втором матче 2 квалификационного раунда Лиги конференций между украинским "Полесьем" и андоррской "Санта-Коломой" букмекеры видят фаворитом пары украинскую команду – даже несмотря на ее поражение в первом матче со счетом 1:2. Также именно "Полесье" считается фаворитом и на проход в следующий раунд – хотя его "перевес" и небольшой.

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В частности, рассказали в Favbet, на то, что украинская команда выйдет в 3 раунд квалификации в основное время поединка, действует коэффициент 1.86. Для "Санта-Коломы" – 1.87.

В самом же ответном матче специалисты отдают предпочтение "Полесью" с большей уверенностью. Так:

На его победу действует коэффициент 1.67.

На победу "Санта-Коломы" – 5.50.

На ничью – 4.45.

В то же время, самым вероятным счетом основного времени букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 6.40. А кроме того:

0:1 (победа "Полесья") – 7.60;

0:2 (победа "Полесья") – 8.20;

1:2 (победа "Полесья") – 8.70.

Меньше всего верят в победу "Санта-Коломы" со счетом 3:0 – для него действует коэффициент 41.00. А также в счета:

3:2 (победа "Санта-Коломы") – 33.00;

3:1 (победа "Санта-Коломы") – 32.00;

2:0 (победа "Санта-Коломы") – 23.00.

2:3 (победа "Полесья") – 22.00.

Игра состоится 31 июля. Начало – 19:00 по Киеву.

В следующем раунде победитель сыграет с победителем пары "Пакш" (Венгрия) – "Марибор" (Словения). В первой игре со счетом 1:0 победили венгры.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во втором матче 2 квалификационного раунда Лиги Европы между украинским "Шахтером" и турецким "Бешикташем" букмекеры видят фаворитом пары украинскую команду. Также после победы в первом матче со счетом 4:2 "Шахтер" считается фаворитом и на проход в следующий раунд.

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