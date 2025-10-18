"Полесье" сразится с "Шахтером": букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Украины

В центральном матче 9 тура украинской Премьер-лиги житомирское "Полесье" сыграет с донецким "Шахтером". По мнению букмекеров, фаворитом являются "горняки" – на их победу действует коэффициент 1.97, тогда как для их соперников – 3.90.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.65. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Полесья".

В то же время самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 5.70. А кроме того:

0:1 (победа "Шахтера") – 7.90.

1:2 (победа "Шахтера") – 9.20.

0:0 – 9.30.

0:2 (победа "Шахтера") – 9.50.

Меньше всего же букмекеры верят в победу "Полесья" со счетами 3:0 и 3:2. На них действует коэффициент 33.00.

Игра пройдет 18 октября на поле "Полесья". Начало – 18:00 по Киеву.

После первых 8 туров "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу, имея 17 очков из 24 возможных. Команда:

5 раз победила.

2 матчей свела к ничьей.

1 раз проиграла.

Забила 15 голов.

Пропустила 8.

"Полесье" с 15 очками делит 4-5 места с "Металистом-1925". У команды:

5 победы.

0 ничьих.

4 поражения.

14 забитых голов.

8 пропущенных.

Как сообщал OBOZ.UA, после 1 тура общего этапа Лиги конференций 2025/26 букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в турнире. Среди главных претендентов также украинский "Шахтер" – он 5-й в "общем зачете". Киевское "Динамо" идет 14-м.

