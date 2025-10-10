"Полной картины сегодня нет": в "ПлейСити" рассказали, как блокируют медиа и блогеров в Украине

В Украине контроль за рекламой азартных игр усилился, отныне за нарушение накладывают штрафы более 4,8 миллиона гривен и блокируют страницы блогеров и медиа. Несмотря на это, около половины рынка до сих пор нелегальна, а борьба с "черными" операторами продолжается.

Об этом рассказал глава государственного регулятора азартных игр "ПлейСіті" Геннадий Новиков в интервью СМИ. По его словам, одним из ключевых направлений работы регулятора является контроль за рекламой азартных игр в медиа и социальных сетях, а также борьба с нелегальными операторами.

Однако, как признают в самом агентстве, полной картины сегодня нет. "В стране нет ни одного реестра блогеров или телеграмм-каналов, поэтому мы реагируем на сам факт нарушения – или находим его сами, или получаем обращения от граждан или общественных организаций", – объясняет Новиков.

В случае соцсетей регулятор фиксирует нарушения и обращается непосредственно к платформам. Самой эффективной остается коммуникация с Meta (Instagram). Нарушителей страницы блокируют или ограничивают в рамках политик компании, иногда после нескольких обращений. По словам Новикова, уже заблокирована 31 страница, а когда устанавливают личность блогера и заказчика рекламы, открывают административное дело. За незаконную рекламу предусмотрен штраф в размере 4,8 миллиона гривен.

По словам Новикова, Telegram в этом смысле сложнее, ведь четкой коммуникации с платформой, как с Meta, пока нет. Впрочем, это не снимает обязанности реагировать на нарушения, даже если рекламы в Telegram объективно меньше.

Первыми громкими случаями стали штрафы в Instagram. Инстаграм-блогер Елизарь Башинский, известный под ником papaelik, систематически размещал призывы к игре и активные ссылки на онлайн-казино. Аналогичный штраф получила блогер Симбочка, которая демонстрировала процесс игры и поощряла подписчиков регистрироваться на сайте казино. Еще два блогера – Русалочка XL и Дариана Корецкая (officialdori_) также попали под санкции за аналогичные нарушения.

В медиа примером стала ситуация с изданием dev.ua, которое получило штраф за размещение рекламы азартных игр. На момент публикации рекламы dev.ua не было зарегистрированным медиасубъектом, следовательно не имело права распространять такую рекламу. "Мы установили факт нарушения и были обязаны применить штраф в размере 4,8 миллиона гривен. Альтернативных мер законодательство не предусматривает", – объясняет Новиков.

