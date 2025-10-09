Россиян начали обманывать новой схемой с лотереями: аферисты обещают джекпот

Мошенники в России начали массово заманивать людей платным доступом к "схеме выигрыша в лотерею", на самом деле заставляя их работать на финансовую пирамиду. На самом деле выигрыша нет, а доверчивые граждане теряют деньги и время.

Об этом сообщают росСМИ. Суть схемы проста, аферисты массово рассылают письма на электронные почты, приглашая людей присоединиться к Telegram-каналу, где якобы раскрывается "секрет лотерейного выигрыша". Доступ к этому волшебному каналу платный. После оплаты пользователь получает... ничего.

Вместо обещанной стратегии ему предлагают зарабатывать, привлекая новых участников и перепродавая доступ. По сути, это классическая финансовая пирамида под видом лотереи. Особенно "креативно" мошенники нацелились на военнослужащих, используя фиктивные приказы для убедительности. Таким образом, обещания быстрых денег из лотереи сочетаются с формальной "легитимностью" документов – идеальный рецепт для дураков, которые хотят легко обогатиться.

Аналитики отмечают невиданный прирост таких схем, ведь за второй квартал 2025 года количество фишинговых доменов в Telegram достигло 12,5 тысяч, что в 1,5-3 раза больше, чем в предыдущие кварталы. По данным, за полгода зафиксировали 20 тысяч таких доменов против 13,1 тысячи за тот же период 2024 года. Очевидно, что мошенники не теряют времени и постоянно изобретают новые способы обманывать людей.

МВД уже советует россиянам быть осторожными и не раскрывать в соцсетях полное имя и дату рождения, чтобы избежать использования личных данных злоумышленниками. Даже если ваши данные и нужны для "коммуникации", их объем лучше ограничить.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Германии житель региона Рейн-Майн из федеральной земли Гессен несколько месяцев даже не догадывался, что стал мультимиллионером. Его лотерейный билет с выигрышем 15,3 млн евро просто лежал в кармане куртки. Интересно, что первой покупкой счастливчика станет новый диван.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!