Польша планирует жестко облагать налогами выигрыши в азартных играх: что готовит правительство

Правительство Польши планирует с 2026 года повысить налог на выигрыши в азартных играх, ставках и лотереях с 10% до 15%, распространив его также на выигрыши, полученные за рубежом. Отмечается, что такой шаг должен увеличить поступления в бюджет, но может спровоцировать отток игроков к нелегальным операторам.

Об этом сообщает iGamingToday. Сейчас выигрыши в Польше облагаются налогом в размере 10%, который удерживается непосредственно у источника – то есть операторы игр самостоятельно отчисляют нужную сумму в бюджет еще до выплаты игроку.

В то же время система имеет несколько льгот. Например, выигрыши до 520 евро не облагаются налогом, а игры, организованные в пределах Европейского Союза, освобождены от уплаты налога полностью. Именно эти исключения создают определенную гибкость для игроков и стимулируют участие в лицензированных европейских лотереях и онлайн-играх. Однако в правительстве считают, что такие льготы чрезмерны и приводят к потерям бюджета.

Что планируют изменить

Главное изменение – повышение налоговой ставки с 10% до 15%. На первый взгляд, это незначительное увеличение, однако на практике оно может существенно повлиять на размер чистого выигрыша. Например, если сегодня игрок получает выигрыш в размере 10 000 злотых (примерно 113 тыс.грн), он платит налог в сумме 1 000 злотых (11 тыс грн). После введения новых правил налог составит уже 1 500 злотых (17 тыс.грн).

Кроме того, планируется расширить действие налога на выигрыши, полученные за рубежом. Отмечается, что это означает, что даже если игрок выиграет в онлайн-казино или лотерее, которая работает вне Польши, ему придется заплатить налог в соответствии с польским законодательством. Таким образом, власти стремятся устранить "налоговые лазейки" и обеспечить равные условия для всех игроков.

Согласно правительственным планам, повышение налога имеет две ключевые цели. Во-первых, увеличить поступления в государственный бюджет. Игорная индустрия в Польше растет, и власти стремятся сделать ее еще одним стабильным источником финансирования социальных программ, инфраструктурных проектов и здравоохранения.

Во-вторых, повлиять на поведение игроков, ведь высокие налоги могут стать определенным сдерживающим фактором для чрезмерного увлечения азартными играми. Налоговая политика в этом случае выполняет не только фискальную, но и социальную функцию, способствуя уменьшению рисков лудомании.

Правительство планирует завершить разработку поправок до конца 2025 года, чтобы с января 2026 года новая система могла заработать полноценно. В то же время эксперты прогнозируют, что перед принятием закона может состояться горячая дискуссия между правительством, представителями бизнеса и общественными организациями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заработала система трекинга нелегальных сайтов азартных игр, которая автоматически находит и блокирует не только основные домены, но и их "зеркала". За первый месяц работы "ПлейСити" получил более 430 обращений от граждан, что уже позволило оперативно ограничить доступ к десяткам незаконных ресурсов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!