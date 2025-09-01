Получали 5 млн грн в день прибыли: в Киеве разоблачили незаконную сеть онлайн-казино

Столичные правоохранители разоблачили сеть нелегальных онлайн-казино и букмекерских ресурсов – они действовали без лицензии и вне государственного контроля и работали в разных городах Украины. Организатору и пяти его сообщникам объявлено о подозрении.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности. Общий оборот средств от незаконных азартных игр составил около 83 млн грн.

Для приема ставок и выплат выигрышей использовалась система p2p-переводов – игроки переводили средства непосредственно на банковские карты подставных лиц. В дальнейшем деньги аккумулировались, обналичивались и конвертировались в криптовалюту или иностранную валюту.

Правоохранители установили, что организаторы обеспечили работу офисов в Киеве, Полтаве, Одессе и Харькове. Администраторы контролировали поток платежей, использовали специальные приложения для автоматического подтверждения транзакций, вели "черную" бухгалтерию и отчитывались перед кураторами.

В схему были вовлечены разные участники – от технических администраторов до так называемых "дропов", которые открывали счета в разных банках. Это позволяло скрывать настоящие объемы движения средств. Ежедневный оборот составлял не менее 5 млн грн.

Общение между участниками происходило только через мессенджеры под вымышленными именами. Они регулярно меняли арендованные офисы, технику и SIM-карты, чтобы избежать разоблачения.

Организатору сообщили о подозрении по факту незаконной деятельности по организации азартных игр и отмывания доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники схемы для привлечения их к ответственности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители разоблачили организаторов двух других нелегальных онлайн-казино, действовавших в столице. По факту незаконной деятельности сообщено о подозрении двум жителям Киева, следствие продолжается.

