Получали деньги от государства и проигрывали в казино: в Болгарии начались массовые проверки

В Болгарии обнаружили более 22 тысяч случаев посещения казино людьми, которые официально находились на стационарном лечении и получали на это средства. Государство уже проверяет почти все медицинские учреждения страны и готовится требовать возврата не менее 7 миллионов бюджетных левов.

Об этом пишет Casino News. Расхождения стали известны в результате сверки данных Национального налогового агентства Болгарии и Национального фонда медицинского страхования.

Налоговики зафиксировали посещение игорных заведений, тогда как в медицинских реестрах эти же люди числились госпитализированными и получали финансирование из государственного фонда. Именно сравнение электронных баз позволило выявить десятки тысяч так называемых "совпадений", когда даты лечения полностью или частично накладывались на пребывание пациентов в казино.

По предварительным результатам проверки, только за первое полугодие 2025 года зафиксировано более 22 тысяч посещений наземных казино в периоды, когда граждане должны были находиться в больницах. В этих случаях фигурируют около 3 890 застрахованных лиц.

При этом речь идет не только о нарушениях со стороны пациентов. Болгарские власти подозревают, что часть медицинских учреждений могла оформлять фиктивные или неполные госпитализации, получая за это средства из фонда медицинского страхования.

Национальный фонд медицинского страхования уже начал официальные проверки. В случае подтверждения злоупотреблений государство потребует возврата средств, которые были выплачены за необоснованное лечение. По предварительным оценкам, общая сумма расходов по выявленным случаям достигает примерно 7 миллионов левов (около 3,9 миллиона долларов). И это без учета расходов на медикаменты, медицинское оборудование и дополнительные услуги.

Эксперты отмечают, что реальные потери могут быть значительно больше, ведь проверка еще продолжается и охватывает не все статьи расходов. Сейчас аудит охватывает около 90% медицинских учреждений Болгарии, как государственных, так и частных. Следователи изучают медицинскую документацию, графики лечения, финансовые отчеты и электронные записи пациентов.

