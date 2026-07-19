Получателям социальных выплат запретили делать ставки: какая страна ужесточила контроль над азартными играми

Бразилия существенно усилила государственный контроль над азартными играми, запретив делать ставки 2,8 млн получателям социальной помощи и установив жесткие требования к финансовым компаниям, которые могут сотрудничать с нелегальными букмекерами. В то же время страна уже заблокировала около 54 тысяч незаконных сайтов и продолжает расширять регулирование рынка, который только за первый год легальной работы принес государству сотни миллионов долларов.

Об этом сообщило Министерство финансов Бразилии. Нововведение касается примерно 2,8 миллиона человек, что составляет около 10,4% всех участников этих программ.

Кроме того, это почти 11,2% всех бразильцев, которые хотя бы один раз делали ставки в течение 2025 года. Для контроля за соблюдением новых правил правительство интегрировало государственный реестр получателей социальной помощи в информационную систему SIGAP, которую используют лицензированные операторы азартных игр.

Отныне букмекерские компании обязаны каждые 15 дней сверять свои базы данных клиентов с государственным реестром. Если пользователь попадает в перечень лиц, которым запрещено участвовать в ставках, оператор должен не позднее чем через три дня заблокировать его аккаунт и вернуть остаток средств.

Финансовым компаниям дали время до конца августа

Параллельно с новыми ограничениями для игроков власти усилили давление на финансовую инфраструктуру, обеспечивающую работу нелегального рынка. Регулятор официально обратился к 37 финтех- и платежным компаниям, которые, по информации Министерства финансов, обслуживали платежи для 160 букмекерских платформ без лицензии.

Правительство установило крайний срок – до конца августа 2026 года все финансовые учреждения должны полностью прекратить проведение платежей в пользу таких операторов. За невыполнение требований предусмотрен ряд серьезных санкций, среди которых:

штрафы, размер которых будет зависеть от объема проведенных платежей;

блокировка активов компании по решению регулятора;

возбуждение административных дел и привлечение к ответственности за содействие незаконной деятельности.

Уже заблокировано около 54 тысяч нелегальных сайтов

Отдельным направлением борьбы стала ликвидация незаконных онлайн-платформ. При поддержке Национального агентства телекоммуникаций Anatel власти уже заблокировали примерно 54 тысячи сайтов и их зеркал, которые работали без официального разрешения.

Впрочем, в Министерстве финансов признают, что проблема остается масштабной. По оценкам ведомства, от 41% до 51% ресурсов, доступных бразильским пользователям, до сих пор функционируют вне рамок легального регулирования.

Изменения коснулись и рекламной политики. Теперь любая реклама букмекерских платформ должна содержать обязательные предупреждения о рисках развития игровой зависимости. По своему формату они должны быть похожи на предупреждения, которые уже много лет используются на табачной продукции. Кроме того, рекламодателям запрещено создавать впечатление, что азартные игры являются способом достижения финансового благополучия, высокого социального статуса, престижа или богатства.

Регулируемый рынок официально начал функционировать в Бразилии в 2025 году. За это время только от продажи лицензий государство получило более 500 млн долларов, тогда как валовой доход легального рынка (GGR) за первый год оценивается примерно в 7,4 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украинская национальная платформа добросовестности в спорте официально получила статус ассоциированного члена международной ассоциации ULIS (United Lotteries for Integrity in Sports), которая является одним из ключевых международных игроков в сфере защиты честного спорта. Это позволит усилить борьбу с манипуляциями в спортивных соревнованиях и договорными матчами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!