Polymarket скинули с пьедестала: кто занял место короля рынка прогнозов

Криптобетинговая платформа Kalshi заняла доминирующее положение на рынке прогнозов – с 11 по 17 сентября ее доля в глобальном объеме торгов достигла 62,2%, хотя еще год назад составляла лишь 3,1%. Таким образом, компания обошла своего главного конкурента – Polymarket.

Согласно данным Dune Analytics, с начала сентября оборот Kalshi достиг $1,39 млрд. Для сравнения месячный объем Polymarket – $821 млн.

Показатель Kalshi преодолевал рубеж $1 млрд в ноябре 2024 года на фоне выборов в США. Сентябрь еще продолжается, и Polymarket может обогнать конкурента, однако динамика последних месяцев показывает рост интереса к альтернативе.

"Удивительно наблюдать, как быстро растет Kalshi", – прокомментировал глава компании Тарек Мансур.

Активность на обеих платформах существенно снизилась после прошлогодних выборов в США, но аналитики прогнозируют дальнейший рост сектора. По сообщениям СМИ, компании могут получить более высокие оценки в предстоящих инвестиционных раундах.

Kalshi и Polymarket – в чем отличие

Платформы остаются ведущими игроками в сегменте предсказаний, где пользователи могут делать ставки на исход различных событий. Однако их бизнес-модели заметно различаются.

Polymarket – децентрализованная площадка с акцентом на крипторынке. Kalshi уже работает как регулируемая американская биржа. В последнее время платформа стремится укрепить позиции в криптосегменте, в том числе через интеграцию с сетями Solana и Base.

Пользователи пытаются предугадать не только цены криптоактивов, но и финансовые результаты корпораций, а также ключевые экономические решения. Согласно данным Bernstein, объем сделок по вопросу снижения ставки ФРС на 25 б.п. превысил $200 млн на Polymarket и составил $85 млн на Kalshi.

В США, где спортивные ставки уже превратились в многомиллиардный рынок, в этом сегменте стремятся закрепиться Coinbase и Robinhood. Они предлагают пользователям делать ставки на исход спортивных событий в популярных лигах, включая NFL.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Polymarket активизировали усилия по возвращению на гемблинг-рынок США. Это стало возможным после того, как Polymarket объявила о приобретении лицензированной биржи деривативов QCX за 112 млн долл.

