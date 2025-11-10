Каждая четвертая ставка – фиктивная: на Polymarket разоблачили массовые случаи мошенничества

Показатели торговли на одной из крупнейших криптобетинговых платформ Polymarket могут быть существенно завышенными. Эксперты из Колумбийского университета обнаружили на площадке массовые случаи wash trading, то есть имитации торговли.

Об этом говорится в опубликованном ими исследовании на платформе открытого доступа SSRN. Wash trading – это явление, когда пользователи быстро покупают и продают одни и те же контракты. В Колумбийском университете утверждают, что под такое описание подпадает 25% всех покупок и продаж на Polymarket за последние три года. В то же время в категории спортивных торгов этот показатель достигает 45% активности, а среди прогнозов относительно результатов выборов – 17%.

Авторы не указывают прямо и даже не предполагают, что ответственность за wash trading несет собственно Polymarket, но они указали на элементы криптоориентированной структуры биржи, которые делают это возможным:

она не взимает комиссии за транзакции;

позволяет регистрировать собственные блокчейн-счета и осуществлять операции со стейблкоинами, что позволяет контролировать сразу несколько анонимных кошельков.

В самой компании сообщили, что сейчас знакомятся с данными исследования. Сейчас торговая активность на Polymarket и его ближайших конкурентов (в частности Kalshi) тенденциозно растет. Они дают клиентам возможность делать ставки на результаты чего угодно – от спортивных игр до выборов.

По данным Bloomberg, такие сервисы считаются "коллективно сформированным барометром правды", что выражается через коэффициенты, которые, в свою очередь, являются отражением ставок трейдеров на различные результаты. Если часть этого объема является "фиктивной", это может изменить понимание относительной силы Polymarket в отрасли, а также подорвать идею, что рынки прогнозов отражают "мудрость большой толпы", отмечается в исследовании

Авторы отмечают, что их попытки определить wash trading не являются окончательными и составляют лишь оценки. Но их исследование было опубликовано в разгар гонки по выявлению и инвестированию в самые успешные платформы рынков прогнозов – недавно Polymarket объявил о $2 млрд инвестиций от Intercontinental Exchange.

Исследователи отметили, что смогли создать алгоритмы для анализа активности Polymarket, поскольку торговля на платформе происходит через публично видимый блокчейн Polygon. По подсчетам ученых, 14% из 1,26 млн кошельков платформы могут быть связаны с wash trading – они часто совершают транзакции друг с другом, но редко с другими участниками рынка.

Авторы нового исследования предполагают, что клиенты компании могут заниматься wash trading, чтобы улучшить свои шансы получить доступ к фирменному цифровому токену, выпуск которого анонсировали в Polymarket.

"Пики органической торговли и настоящего объема связаны с новостями о событиях, на которые делаются ставки, но пики wash trading чаще связаны со слухами о выпуске токена", – объясняет докторант бизнес-школы Колумбийского университета и соавтор исследования Аллен Сиролли.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в сентябре Kalshi обошел Polymarket и занял доминирующее положение на рынке прогнозов – с 11 по 17 число доля компании в глобальном объеме торгов достигла 62,2%, хотя еще год назад составляла лишь 3,1%. Хотя после прошлогодних президентских выборов в США активность на обеих платформах существенно снизилась.

