Polymarket жестко раскритиковали за ставки на войну в Украине и насмешки над Зеленским

Криптобетинговую платформу Polymarket подвергли критике за насмешливое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. После его ссоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля на площадке начали регулярно появляться прогнозы по поводу будущего Украины.

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Но, как сообщает Daily Dot, в соцсетях Polymarket опубликовали сгенерированное ИИ изображение, на котором Зеленский стоит на коленях в Овальном кабинете. "Извинится ли Зеленский перед Трампом до субботы?" – числилось в подписи к фото.

"Стоит ли нам сделать прогноз, встанет ли он ради этого на колени?" – говорилось в следующем сообщении.

Впоследствии обе публикации были удалены, но комментаторы жестко раскритиковали платформу. Некоторые из них обвинили Polymarket в симпатиях к стране-агрессорке.

"Я обычно довольно дружелюбный и заинтересованный в рынках прогнозов человек, но это отвратительно. Честно, что с вами не так? - написал один комментатор.

В целом на Polymarket хватает прогнозов по войне в Украине, на которые можно сделать ставки: по состоянию на 3 марта на сайте насчитывалось 43 активных прогноза, связанных с войной в Украине. Некоторые из которых собрали ставок на миллионы долларов, в частности:

"Завершит ли Трамп войну в течение первых 90 дней пребывания в должности?" - $23 млн;

"Встретится ли Трамп с президентом России Владимиром Путиным этой весной?" - $5 млн;

"Достигнут ли стороны прекращения огня в 2025 году?" - $4 млн.

Ранее руководству площадки уже приходилось отвечать на критику. В частности, во время президентской гонки в США.

"Polymarket строго беспартийный. Нам говорят, что мы являемся оперативниками демократов и MAGA, в зависимости от дня. Мы просто фанаты рынка, считающие, что рынки прогнозов предоставляют общественности крайне необходимый альтернативный источник данных", – заявил генеральный директор Polymarket Шейн Коплан в октябре прошлого года.

Также OBOZ.UA сообщал, что Polymarket открывала и другие спорные пари. В частности, на фоне болезни Папы Римского Франциска пользователи площадки голосуют собственными кошельками за то, будет ли избран новый понтифик в 2025 году.

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