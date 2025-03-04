Сомнительное пари или шанс обогатиться: букмекеры ставят на нового Папу Римского на фоне болезни Франциска

Американская платформа прогнозов на основе ставок в криптовалюте Polymarket снова открыла противоречивое пари. Пользователи площадки голосуют собственными кошельками за то, будет ли избран новый Папа Римский в 2025 году. Сумма ставок уже превысила $697 тыс., и цифра продолжает стремительно расти.

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При этом, как свидетельствуют комментарии на самом Polymarket, мнения азартных пользователей сети касательно такого опроса разделились. Одни считают пари "невинной аналитикой", другие же называют "аморальным бизнесом", имея ввиду проблемы со здоровьем нынешнего Папы Франциска.

Большинство букмекеров при этом ставит на смену Папы Римского в 2025 году. Шанс на то, что в этом году будет избран новый глава Католической церкви, оценивается в 80% (по состоянию на 4 марта 2025 года). Интересно, что всего днем ранее такую вероятность оценивали лишь в 59%.

Такой взлет, вероятно, обусловлен тем, что 3 марта в Ватикане обновили данные о состоянии Папы Франциска, которого госпитализировали в середине февраля из-за тяжелой респираторной инфекции, вызвавшей другие осложнения, в том числе двустороннюю пневмонию. Отмечалось, что 3 марта он перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности. Впрочем, некоторые пользователи платформы отмечают: этих новостей все еще недостаточно для "полной уверенности" в смене Папы Римского.

Ставки, разумеется, не могут считаться показательным прогнозом реальной ситуации в Ватикане. Однако они дают понять, как электорат воспринимает информационный фон, ведь Polymarket, как и другие платформы, формирует коэффициенты, основываясь на аналитических данных, политических заявлениях и инсайдах от ключевых игроков мировой арены.

К слову, несмотря на сомнительную этичность такого рода ставок, азартные игры имеют давнюю историю и в Риме, а ставки на здоровье понтифика были популярны еще в XVI веке. Но Папа Григорий XIV запретил такие практики в 1591 г. под угрозой отлучения от церкви, считая, что они нарушают святые принципы.

Впрочем, современное каноническое право отменило папский запрет на азартные игры, введенный Григорием XIV, еще в 1918 году. Теперь преступления, которые могут привести к отлучению, включают ложь, нарушение таинств и насилие против Папы.

Как сообщал OBOZ.UA, на Polymarket также активно "голосуют" за то, завершит ли президент США Дональд Трамп войну в Украине. В последние дни букмекери резко пересмотрели ставки на "скорый мир".

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