Помогал оккупантам красть украинское зерно: СБУ сообщила об аресте активов коллаборанта из ОПЗЖ

В Украине арестованы активы еще одного депутата-изменника от ОПЗЖ Эдуарда Репилевского, который помогал российским оккупантам на Херсонщине красть украинское зерно. Общая стоимость активов оценивается в 500 млн грн, среди них есть 1200 га земли.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Имя предателя не называется, однако указано, что это бывший депутат Херсонского облсовета, возглавлявший оккупационное "министерство сельского хозяйства и рыболовства". Кроме того, в сообщении размещено фото Репилевского.

"Решение суда касается активов предателя и членов его семьи. Таким образом, юридически заблокировано более 400 объектов недвижимости, среди которых 350 земельных участков общей площадью более 1200 га на юге Украины", – отметили в СБУ. Кроме того, арестованы:

десятки транспортных средств;

15 банковских счетов;

корпоративные права в 5 агрокомпаниях;

корпоративные права в 3 торговых марках.

Бывший депутат входил в состав запрещенной партии ОПЗЖ и после захвата части Херсона одним из первых поддержал российских захватчиков. За такую "лояльность" гауляйтер Владимир Сальдо лично предложил ему руководящий пост в местной оккупационной администрации.

Также он назначил предателя руководителем созданной агрессором "межведомственной комиссии по контролю за осуществлением перевозок сельхозпродукции". На этой должности Репилевский организовывал разграбление имущества местных аграриев и вывоз украинского зерна в Россию.

Сейчас Репилевский скрывается от правосудия. Ему заочно объявили о подозрении сразу по двум уголовным статьям:

коллаборационистская деятельность (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины);

государственная измена, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК).

Депутату-изменнику грозит пожизненное заключение. При этом его корпоративные права, торговые марки и банковские счета уже переданы в управление АРМА. Еще часть имущества фигуранта, которая находится на временно оккупированной территории, также арестована и будет передана в АРМА сразу после освобождения Херсонщины.

Интересно, что против Репилевского, по данным Центра журналистских расследований, также возбуждено уголовное дело в РФ. Там латифундиста подозревают в краже зарплат сотрудников "министерства". Отмечается, что на земли бывшего депутата положил глаз влиятельный российский бизнесмен, экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"Ориентировочно с начала апреля Репилевского не видно в Каховском районе. Предприятием "Агробизнес" в Марьяновке сейчас управляет его сын, коллаборант Даниил Репилевский... Сам Эдуард Репилевский пытается спасти хотя бы часть своих активов... Говорят, что сейчас он находится в России и решает эти вопросы", – рассказали жители Каховского района.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прокуроры вернули земли на берегу Днепра из незаконной собственности супруги лидера запрещенной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Площадь участков составляет 9,5 га, стоимость – более 204 млн грн.

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