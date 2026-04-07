Помогла ошибка: счастливчик за несколько секунд превратил несколько сотен долларов в $67 тысяч

На платформе прогнозов Polymarket пользователь смог превратить 676 долларов в более чем 67 000 буквально за несколько секунд. Счастливчик воспользовался кратковременной ошибкой при объявлении результата боя UFC.

Дело в том, что ринг-анонсер ошибочно объявил победителя боя UFC Fight Night – Марчина Тибуру вместо Тайрелла Форчуна. Об этом пишет TradingView.

Что произошло

После боя тяжеловесов Тайрелла Форчуна и Марчина Тибуры ринг-анонсер Брюс Баффер сначала объявил победителем Тибуру.

Цена контрактов на победу Форчуна на Polymarket на несколько мгновений упала до 1 цента за единицу.

Пользователь под ником LlamaEnjoyer сразу купил эти дешевые контракты на сумму 676 долларов.

Когда результат быстро исправили и победителем объявили Форчуна, контракты мгновенно подорожали и его позиция стала стоить более 67 000 долларов.

По словам пользователя, сначала он планировал поставить большую сумму на Тибуру, но передумал. LlamaEnjoyer заявил, что у него появились сомнения, что "что-то не так".

Почему так произошло

Децентрализованные рынки прогнозов изменяют цены контрактов до официального подтверждения результата. Ошибочное объявление создало короткий период, когда контракты Форчуна стоили очень дешево, что и дало такую ​​необыкновенную прибыльную возможность.

По сути, необычный выигрыш был полностью легальным. Быстрые реакции на ошибки могут давать большие доходы.

Стоит при этом учитывать, что все же большинство пользователей на рынках прогнозов теряют деньги. По данным исследований, примерно 84% трейдеров на Polymarket несут убытки. Анализ охватил около 2,5 млн криптокошельков, связанных с торговлей на платформе. Оказалось, что только 2% трейдеров когда-либо заработали более 1000 долларов, а более 100 000 долларов – мизерные 0,033%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!