Попросил выдать выигрыш мелкими купюрами и узнал, что миллионер: как мужчина сорвал джекпот

Канадец Джон случайно узнал, что выиграл 1 миллион канадских долларов в лотерее, когда попросил кассира выдать выигрыш купюрами по 50 долларов. Продавец только рассмеялся, ведь сумма оказалась слишком большой для выплаты на месте, а семья победителя теперь планирует приобрести новое авто.

Об этом пишет People. Мужчина был уверен, что речь идет о небольшой сумме, поэтому спокойно попросил кассира выдать деньги наличными – желательно купюрами по 50 долларов.

Именно в этот момент продавец просто рассмеялся. 3 апреля Джон, как и обычно, посетил местную заправку в своем родном городе, чтобы забрать утреннюю газету. Вместе с этим он решил проверить лотерейный билет, который купил несколько дней назад.

По словам мужчины, он даже не посмотрел на экран сканера. "Сначала я не проверил экран и попросил выигрыш в пятидесятках", – рассказал он представителям лотерейной корпорации. Однако кассир вместо того, чтобы отсчитывать деньги, начал смеяться.

Продавец объяснил, что просто не имеет возможности выплатить такую сумму на месте. Именно тогда Джон узнал, что выиграл не несколько сотен и даже не несколько тысяч, а 1 миллион канадских долларов – это примерно 732 тысячи долларов США.

По словам победителя, он не ожидал такого поворота событий. "Я совсем этого не ожидал. Я не верил в это и до сих пор не уверен, что верю", – признался он.

Новость стала настоящим шоком и для его жены. Когда Джон рассказал ей о выигрыше, она сначала также не могла поверить. Чтобы отпраздновать событие, семья решила не устраивать ничего слишком пафосного, просто собрали близких на домашнее барбекю.

Пара уже имеет несколько планов относительно выигранных средств. Прежде всего они хотят организовать несколько путешествий, о которых давно мечтали. Также супруги рассматривают возможность покупки нового автомобиля.

