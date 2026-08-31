Популярная в ЕС платежная система начнет по-новому обрабатывать платежи в онлайн-казино: что нужно знать

Популярная польская платежная система BLIK прекратит осуществлять транзакции для игорных операторов, не имеющих лицензии в Чехии или Польше. Ограничения коснутся более 21,6 млн активных пользователей, в том числе и украинцев.

Как сообщает Business Insider, изменения вступят в силу с 1 сентября. Такие операции будут автоматически блокироваться компанией Polski Standard Płatności – внедрение этого механизма одобрил глава Национального банка Польши (NBP).

Как будут действовать ограничения

По оценкам финансистов, изменения коснутся более 21,6 млн активных пользователей, которые по состоянию на конец июня 2026 года зарегистрированы в системе. Их главная цель – борьба с "теневым" рынком и блокировка переводов средств операторам, работающим вне чешского и польского правового поля.

Благодаря решению Национального банка Польши механизм будет действовать глобально. Транзакции будут блокироваться даже в тех случаях, когда в процессе их обработки задействованы иностранные расчетные агенты, что сделает невозможными попытки обойти правила через компании, зарегистрированные за рубежом.

Что именно окажется под запретом

Алгоритмы будут отклонять исключительно попытки перевода средств в пользу нелегальных игорных операторов: онлайн-казино, букмекеры без лицензии и т. п.

В случае попытки совершить такой платеж пользователь сразу получит в банковском приложении уведомление об отказе.

Существует ли угроза для обычных покупок

Оператор успокаивает пользователей: для повседневных расчетов ничего не изменится. Покупки в обычных и интернет-магазинах, снятие наличных в банкоматах, а также регулярные автоматические платежи (например, подписки на сервисы) будут работать в обычном режиме без каких-либо помех.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Польше хотят ввести уголовную ответственность за рекламу нелегального гемблинга, приравняв такой онлайн-контент к тяжким преступлениям с наказанием до пяти лет лишения свободы. Законопроект направлен прежде всего на защиту детей и подростков от агрессивного контента и азартных игр в соцсетях.

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