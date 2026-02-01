Страна ЕС хочет сажать за рекламу нелегального казино: что предусматривает новый законопроект

В Польше хотят ввести уголовную ответственность за рекламу нелегального гемблинга, приравняв такой онлайн-контент к тяжким преступлениям с наказанием до пяти лет заключения. Законопроект направлен прежде всего на защиту детей и подростков от агрессивного контента и азартных игр в соцсетях.

Об этом сообщает SBCNews. Документ предлагает приравнять рекламу запрещенных онлайн-казино и лотерей к тяжким преступлениям, а сам онлайн-контент к формам уголовно наказуемой деятельности.

Инициатива предусматривает, что инфлюенсеры, блогеры, стримеры и авторы контента, которые публично рекламируют нелегальные азартные игры, могут быть наказаны лишением свободы сроком от трех месяцев до пяти лет. Речь идет не только о прямой рекламе, но и о скрытом продвижении – например, демонстрацию игры в онлайн-казино во время стримов, размещение партнерских ссылок или создание "постановочного" контента, формирующего положительное восприятие нелегального гемблинга.

Более того, законопроект расширяет перечень уголовно наказуемого цифрового контента. Аналогичные санкции предлагается применять за публичное распространение материалов, содержащих сцены насилия, унижения, жестокого обращения или имитацию преступных действий, даже если такой контент имеет постановочный или развлекательный характер.

Законопроект поддержали представители правящей Гражданской коалиции (KO), которая сформировала правительство в конце 2025 года. В коалиции отмечают, что нынешние инструменты борьбы с нелегальным гемблингом недостаточны, ведь значительная часть рекламы переместилась в социальные сети, где ее потребляет молодая аудитория.

Особый акцент авторы документа делают на защите детей и подростков. По оценкам польских властей, именно несовершеннолетние чаще всего сталкиваются с агрессивным контентом и рекламой нелегальных азартных игр в TikTok, YouTube, Twitch и Instagram. Формат стримов и блогов, где азартные игры подаются как легкий способ заработка или развлечение без последствий, создает серьезные риски зависимости и финансовых проблем в будущем.

Если закон примут, Польша станет одной из первых стран ЕС, где за рекламу нелегального гемблинга в интернете будет предусматриваться реальный тюремный срок. Ожидается, что законопроект рассмотрят в Сейме в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ни один из 13 блогеров и медиа, оштрафованных "ПлейСити" за рекламу онлайн-казино, до сих пор не оплатил штрафы добровольно, а первые долги только начали появляться в Едином реестре должников. Часть решений уже передана на принудительное исполнение, однако большинство фигурантов оспаривают санкции в судах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!