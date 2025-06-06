Португалия против Испании. Кто выиграет финал Лиги наций: прогноз

В финале Лиги наций между Португалией и Испанией букмекеры видят фаворитами испанцев. На их победу в турнире действует коэффициент 1.46, тогда как на португальцев – 2.71.

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В целом же, считают в Favbet, у Испании больше шансов победить как в основное время матча, так и в дополнительное. Так, для основного времени определены коэффициенты:

на победу Испании – 1.98;

на Португалию – 3.75;

на ничью – 3.70.

При этом самым вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 6.40. А кроме того:

1:2 (победа Испании) – 9.10;

0:1 (победа Испании) – 9.90.

Меньше всего верят в счета 3:0 в пользу Португалии – для него действует коэффициент 29.00. А также:

3:2 (победа Португалии) – 24.00;

3:1 (победа Португалии) – 21.00.

На победу в овертаймах для Испании действует коэффициент 10.00. Для Португалии – 15.00.

А вот на победу в серии пенальти, по мнению букмекеров, шансы у команд одинаковые. И для Испании, и для Португалии действует коэффициент 11.00.

Игра состоится 8 июня в Мюнхене на "Альянц Арене".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают "Реал" главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира. Для него действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех 32 участников турнира.

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