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Португалия против Испании. Кто выиграет финал Лиги наций: прогноз

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
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Кто выиграет финал Лиги наций

В финале Лиги наций между Португалией и Испанией букмекеры видят фаворитами испанцев. На их победу в турнире действует коэффициент 1.46, тогда как на португальцев – 2.71.

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В целом же, считают в Favbet, у Испании больше шансов победить как в основное время матча, так и в дополнительное. Так, для основного времени определены коэффициенты:

  • на победу Испании – 1.98;
  • на Португалию – 3.75;
  • на ничью – 3.70.
Кто победит в матче Португалия Испания

При этом самым вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 6.40. А кроме того:

  • 1:2 (победа Испании) – 9.10;
  • 0:1 (победа Испании) – 9.90.
В финале Лиги наций между Португалией и Испанией букмекеры видят фаворитами испанцев

Меньше всего верят в счета 3:0 в пользу Португалии – для него действует коэффициент 29.00. А также:

  • 3:2 (победа Португалии) – 24.00;
  • 3:1 (победа Португалии) – 21.00.
Португалия Испания счет

На победу в овертаймах для Испании действует коэффициент 10.00. Для Португалии – 15.00.

А вот на победу в серии пенальти, по мнению букмекеров, шансы у команд одинаковые. И для Испании, и для Португалии действует коэффициент 11.00.

На победу в овертаймах для Испании действует коэффициент 10.00, для Португалии – 15.00

Игра состоится 8 июня в Мюнхене на "Альянц Арене".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают "Реал" главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира. Для него действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех 32 участников турнира.

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